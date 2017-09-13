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UEFA'dan iki maça soruşturma

UEFA, Celtic-Paris Saint-Germain ve Manchester United-Basel arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçları hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

UEFA'dan iki maça soruşturma

UEFA, Celtic-Paris Saint-Germain ve Manchester United-Basel arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçları hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

13 Eylül 2017 Çarşamba 13:43
UEFA'dan iki maça soruşturma

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Celtic-Paris Saint-Germain (PSG) ve Manchester United-Basel karşılaşmaları hakkında disiplin soruşturması açıldı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Celtic ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle her iki taraf hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. Ev sahibi İskoç ekibi, sahaya seyircisinin girmesi, Fransa temsilcisi ise statta maddi zarara yol açma gerekçeleriyle soruşturmaya tabi tutulacak.

PSG'nin 5-0 kazandığı mücadele sırasında Celticli bir taraftar, PSG'li Kylian Mbappe'ye doğru hızla koşarken son anda güvenlik görevlileri tarafından durdurulmuştu. Fransız taraftarlar ise stat koltuklarını sökerek parçalamıştı.

İngiltere'den Manchester United ile İsviçre'den Basel takımları arasında oynanan A Grubu mücadelesinde ise tribünlerde meşale yakılması gerekçesiyle konuk ekip Basel hakkında soruşturma başlatıldı.

Her iki maç hakkındaki kararlar, 19 Ekim'de yapılacak toplantının ardından verilecek.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 13.09.2017 15:29
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiSporManchester United-BaselDisiplin SoruşturmasıCeltic-Paris Saint-Germain
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