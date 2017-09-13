Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109130
ALTIN
147.003
DOLAR
3.4326
STERLİN
4.5597
EURO
4.1067
Fikret Orman'dan Porto maçı yorumu
Fikret Orman'dan Porto maçı yorumu
Sharapova'dan Türk tenisseverlere mesaj
Sharapova'dan Türk tenisseverlere mesaj
TUR 2017'ye yoğun hazırlık
TUR 2017'ye yoğun hazırlık
Barcelona-Juventus maçı saat kaçta,hangi kanalda
Barcelona-Juventus maçı saat kaçta,hangi kanalda
Fenerbahçe'de Valbuena isyanı
Fenerbahçe'de Valbuena isyanı

UEFA Şampiyonlar Liginde perde açıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Liginde perde açıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma yapıldı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 01:42
UEFA Şampiyonlar Liginde perde açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ilk gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı.

Gecenin en önemli maçında Barcelona, konuk ettiği Juventus'u 3-0 yendi. Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, 45 ve 69. dakikalarda Lionel Messi ile 56. dakikada Ivan Rakitic'ten geldi.

B Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Celtic'i 5-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 19. dakikada Neymar, 34. dakikada Kylian Mbappe, 40 (penaltıdan) ve 85. dakikalarda Edinson Cavani ve 83. dakikada Mikael Lustig (kendi kalesine) kaydetti.

İlk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkarak Azerbaycan tarihine geçen Karabağ, deplasmanda Chelsea'ye 6-0 yenildi.

İlk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre): 3-0

Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya): 1-2

B Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika): 3-0

Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-5

C Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0

D Grubu:

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-3

Muhabir: Serhat Bağbars

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Kazanmamız gereken maçlarımız var
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Kazanmamız gereken maçlarımız var
İspanya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
İspanya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
Slovenya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde
Slovenya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde
Fikret Orman'dan Porto maçı yorumu
Fikret Orman'dan Porto maçı yorumu
Şenol Güneş Avrupa'da rekor kıracak
Şenol Güneş Avrupa'da rekor kıracak
Sharapova'dan Türk tenisseverlere mesaj
Sharapova'dan Türk tenisseverlere mesaj
TUR 2017'ye yoğun hazırlık
TUR 2017'ye yoğun hazırlık
Özge Yılmaz Top 10'da Avrupa ikincisi oldu
Özge Yılmaz Top 10'da Avrupa ikincisi oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim