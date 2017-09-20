UEFA Süper Kupa maçı İstanbul'da oynanacak

NYON (AA) - UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2019 UEFA Süper Kupa maçına Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Ceferin, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA İcra Kurulu toplantısının ardından 2019 yılındaki UEFA organizasyonlarına ev sahipliği yapacak statları açıkladı.

UEFA Başkanı Ceferin, "2019 UEFA Süper Kupa maçına Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak." dedi.

Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Vodafone Park, 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline aday 3 ve UEFA Süper Kupa maçına aday 7 stat arasında yer alıyordu.

Ceferin, İspanya'nın Atletico Madrid takımının maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadı'nın ise 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağını bildirdi.

2019 yılında UEFA Avrupa Ligi Finali ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Türkiye'de daha önce 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 yılında da eski adı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu olan Ülker Stadı'nda UEFA Kupası Finali oynanmıştı.

Muhabir: Fatih Erel