UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı

İSTANBUL (AA) - UEFA, ilk kez 2018'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nin formatının onaylandığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Eylül 2018'de başlayacak ligin kural ve yönetmeliklerinin onaylandığı bildirildi. Açıklamada, turnuva logosunun da belirlendiği kaydedildi.

UEFA Uluslar Ligi formatı

Uluslar Ligi statüsüne göre UEFA'ya üye 55 ülke öncelikle dört küme oluşturacak.

Birinci kümede 12, ikinci kümede 12, üçüncü kümede 15, dördüncü kümede 16 ülkenin milli takımları yer alacak. Küme A ve B'de oluşturulacak dört grupta üçer ülke mücadele edecek. Küme C'de bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. Küme D'de bulunan dört grupta ise dörder ülke yer alacak.

Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı sağlayacak

Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyacak.

Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi'nin dört kümesinden çıkacak.

Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

Turnuva tarihleri

UEFA Uluslar Ligi'nde maçlar 2018'in eylül ayında başlayacak.

2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak son 4 ülkeyi belirleyecek Uluslar Ligi play-off maçları ise 2020'nin mart ayında oynanacak.

Öte yandan, ülkeleri Uluslar Ligi'ndeki kümelere yerleştirmede, UEFA'nın milli takımlar sıralama sistemi kullanılacak.

Muhabir: Serhat Bağbars