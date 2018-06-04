UEFA'dan Guardiola'ya men cezası

İSTANBUL (AA) - UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'ya biri ertelemeli iki maçtan men cezası verdiğini duyurdu.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Guardiola'ya, 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile Etihad Stadı'nda oynanan maçta uygunsuz davranışları nedeniyle 2 maçtan men cezası verildi. Bir maçlık cezayı 2018-2019 sezonunda çekecek İspanyol teknik adamın, bir maçlık cezası ise ertelendi.
Müsabakayı Liverpool 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.
Bu karar sonrası 47 yaşındaki Guardiola, takımının Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda oynayacağı ilk maçta sahada olamayacak.
Muhabir: Serhat Bağbars