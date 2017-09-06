İSTANBUL (AA) - Karşılaşmanın ardından düzenenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, "Böyle bir kader maçını kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

Geçmiş basın toplantılarında, milli takımın tecrübesizliğinden ve son bölümü iyi oynayamamaktan bahsettiğini hatırlatan Sarıca, şunları söyledi:

"Bu kez aynı şeyler yaşanmadı. Belçika karşısında kritik bir noktada geriye düştük fakat buna rağmen toparlanıp, maçın sonunu çok iyi oynadık. Bu bizim için bir kazanım. İlk yarı müthiştik. Basit hatalar yapmasak, daha farklı soyunma odasına gidebilirdik. İşin iyi tarafı, basit hatalar yapıyoruz ve bunu çözebiliriz. Önemli bir galibiyetti."

A Milli Takım'ın, ilk hazırlık maçından itibaren üzerine koyarak devam ettiğini vurgulayan Sarıca, "Bugün 4 galibiyet almış şekilde de konuşuyor olabilirdik. Rusya ve Sırbistan gibi önemli takımlara yenildik ancak kazanabileceğimizi de gösterdik. Bu genç takımda, galibiyet kadar önemli kazanımlarımız var. Son 16 turuna yükselmemiz kesinleştiği için mutluyum." diye konuştu.

Sarıca, önlerindeki hedefin, son maçta Letonya'yı yenip, grup 3.'sü olarak bir üst tura yükselmek olduğuna dikkati çekerek, "Biz tüm maçlarımıza kazanmak için çıktık ve kazanabilirdik de... Letonya maçını kazanıp, grup 3.'sü olmak istiyoruz. Uzunlarıyla etkili bir takım ancak yenilmeyecek takım değil. Bugün Rusya karşısında etkileyici bir galibiyet aldılar. Biz ise bugüne kadarki mücadelemizle tüm maçları kazanabileceğimizi gösterdik. Basit hatalarla kaybettiğimiz Rusya ve Sırbistan maçlarının ardından, bu kez Letonya önünde kazanıp, grupta 3. sırayı almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman