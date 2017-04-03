Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasında bir pozisyonda karşı karşıya gelen Şenol Güneş ve Ümit Özat karşılıklı kısa süren bir gerginlik yaşamışlardı.Maç sonucu Ümit Özak bu olay ile ilgili maç sırasında gerginlikten kaynaklanan bir durum olduğunu ve Şenol Güneş'in her zaman taktir ettiğini söylemişti.
Ümit Özat ile aralarında geçen tartışmaya değinen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise "Saha içinde gerginlikler olabilir. Teknik adam oradan buraya geliyorsa o kadar mesafe kat ediyorsa kart gösterirler. O fiziğine rağmen buraya kadar geldiyse yine elimi öpmeye gelmiştir" diye konuştu.Bu açıklama üzerine Ümit Özat, Beyaz TV canlı yayınında Şenol Güneş için olay açıklamalar yaptı."Şenol Güneş'i İstanbul'un büyüsü bozmuş. 80 yaşından sonra İstanbul'a gelince değişmiş.Maç sonu fiziğimle de alay etmiş. Benim cüssemi espri malzemesi haline getirmesi olmaz. Sen kalkıp bunu medyaya malzeme yapıyorsan İstanbul'un büyüsüne kapıldığının belirtisidir.Ezikliğinin belirtisidir. El öpmeyle ağız aşınmaz ama onun elini bir daha öpmem. Bugün 100 kilosun yarın 80 kilo olursun. İnsanlık hali. Biz yıllarca Şenol Güneş'i anlamakta çok zorluk çektik, Türkçe'yi çok iyi konuştuğu için. Şenol Güneş herhalde Fenerbahçe geçmişimden dolayı yapıyor. Ama onun Trabzonspor'dayken yaşadığı şey sırasında ben Almanya'daydım. Kazandıktan sonra bunları konuşmak kolay. Kazanamasa böyle mi konuşurdu Şenol Güneş?Kazanana kadar da her türlü çullanma var. Hayatında hiç şampiyonluğu yoktu. Bu yaştan sonra belki 2 sene üst üste şampiyon olacak. Bunu kaldıramıyor olabilir. Kolay değil 70 yaşında İstanbul'a gelmek.70 yaşında üst üste 2. kez şampiyon olacak hoş değil bunlar. Bütün Türkiye, Şenol Güneş'in şivesiyle, giyimiyle, saçıyla dalga geçerken ben sahip çıktım. Şimdi aynı hatayı sen yapıyorsun Şenol Güneş. Ne farkın kaldı diğerlerinden?"