Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasında bir pozisyonda karşı karşıya gelen Şenol Güneş ve Ümit Özat karşılıklı kısa süren bir gerginlik yaşamışlardı.Maç sonucu Ümit Özak bu olay ile ilgili maç sırasında gerginlikten kaynaklanan bir durum olduğunu ve Şenol Güneş'in her zaman taktir ettiğini söylemişti.Ümit Özat ile aralarında geçen tartışmaya değinen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş isediye konuştu.Bu açıklama üzerine Ümit Özat, Beyaz TV canlı yayınında Şenol Güneş için olay açıklamalar yaptı.