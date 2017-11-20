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Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, "Kendisinin de söylediği gibi bu transferleri o (Mesut Bakkal) yapmadı. Biz de bu transferleri yapan Ümit Özat'ı yeniden göreve getirmeyi doğru bulduk" dedi.

Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, "Kendisinin de söylediği gibi bu transferleri o (Mesut Bakkal) yapmadı. Biz de bu transferleri yapan Ümit Özat'ı yeniden göreve getirmeyi doğru bulduk" dedi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 20:15
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftası sonunda yollarını ayırdığı teknik direktör Ümit Özat'ı yeniden göreve getirdi.

Kulüp başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesut Bakkal'ın elinden geleni yaptığını belirterek, "Vakit kaybedemezdik, can derdindeyiz. Kendisinin de söylediği gibi bu transferleri o yapmadı. Biz de bu transferleri yapan Ümit Özat'ı yeniden göreve getirmeyi doğru bulduk." ifadelerini kullandı.

Cavcav, Özat'ı ikinci kez teknik direktörlüğe getirmelerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sezon öncesi kampımızı da yöneten Ümit hoca, takımı, yeni transferleri, kulübü iyi tanıyor. Sonuçta daha birkaç hafta önce futbolcularla tesiste kalıyordu, gece gündüz onlarla yaşıyordu. Kendisi de bize güvence verdi. Futbolculara inandığını ve bu takımın kesinlikle iyi yerlere geleceğini, hatta üst sıralara oynayacağını ifade etti. Yönetim kurulundan arkadaşlarla değerlendirdik. Kendisiyle de görüştük ve geçmişteki olumsuzluklardan ders çıkararak Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirme konusunda fikir birliğine vardık."

Muhabir: Musa Samur

Son Güncelleme: 20.11.2017 19:05
Anahtar Kelimeler:
Spor
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