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25 Aralık 2016 Pazar 16:33

Ümraniye deplasmanda puan peşinde 1 - 1

Deplamsan'da Ege'nin güçlü takımı Altınordu karşısında puan arayan Ümraniyespor 34. dakikada Serdar'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Ümraniye deplasmanda puan peşinde 1 - 1
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Ümraniye deplasmanda puan peşinde 1-1


Deplamsan'da Ege'nin güçlü takımı Altınordu karşısında puan arayan Ümraniyespor 19. dakikada Serdar'in golü ile 1-0 öne geçti. 80 Dakikada Altınordulu Arif durumu 1-1 yaptı. Maç bu skorla sona erdi

MAÇTA 4 DEĞİŞİKLİK VARDI




ALTINORDU teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor karşısında geçen haftaki Elazığspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Kırmızı lacivertlilerde forvet Üstün’ün yerine genç Fatih görev alırken, savunmada cezalı Yusuf Acer’in yokluğunda cezası biten Uğur oynadı. Orta sahada yine cezası sona eren Umut takımdaki yerini alırken, Serkan yedek soyundu. Hafif sakatlık geçiren Erdoğan kulübede beklerken, kanatta Abdülkadir şans buldu.

MUHAMMED'LE YOLLAR AYRILDI

Altınordu'da sezon başında Denizlispor’dan transfer edilen genç orta saha oyuncusu Muhammed Emel’le, Ümraniyespor maçı öncesi yolların ayrıldığı bildirildi. Altınordu'da bir süre önce forvet Göksu ve stoper Ozan’ın sözleşmeleri feshedilmişti.

EROĞLU VE BAŞKAN  GÖRKÜŞECEK

Teknik direktör Eroğlu’nun yarın Başkan Seyit Mehmet Özkan’la kadroda yapılacak operasyon için görüşeceği öğrenildi. Başkan Özkan, ligin 3'üncü haftasındaki Bandırmaspor beraberliği sonrası ikinci devrede altyapıdan yetişen isimlerle mücadele edeceklerini açıklamıştı.

ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Sezon başında Altınordu’dan, Ümraniyespor’a transfer olan ön libero Timur Temeltaş, eski takımına karşı ilk 11’de sahaya çıktı. Gurbetçi futbolcu, kırmızı lacivertli formayla 2013-14 sezonunda 2'nci Lig’de şampiyonluk yaşadıktan sonra 1'inci Lig’de 2 sezon daha Altınordu çatısı altında görev almıştı.

MAÇA İLGİ YOKTU

Müsabakaya futbolseverler ilgi göstermedi. Altınordu’yu 226 seyircisi desteklerken, Ümraniye ekibini kale arkasında Taha Atılgan isimli tek taraftarı yalnız bırakmadı.

MAÇTAN ÖNCE SAYGI DURUŞU

Maçtan önce Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit düşen askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 
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