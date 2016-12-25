Ümraniye deplasmanda puan peşinde 1-1

MAÇTA 4 DEĞİŞİKLİK VARDI

MUHAMMED'LE YOLLAR AYRILDI

EROĞLU VE BAŞKAN GÖRKÜŞECEK

ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE ETTİ

MAÇA İLGİ YOKTU

MAÇTAN ÖNCE SAYGI DURUŞU

Deplamsan'da Ege'nin güçlü takımı Altınordu karşısında puan arayan19. dakikada Serdar'in golü ile 1-0 öne geçti. 80 Dakikadadurumu 1-1 yaptı. Maç bu skorla sona erditeknik direktörüÜmraniyespor karşısında geçen haftaki Elazığspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Kırmızı lacivertlilerde forvet Üstün’ün yerine genç Fatih görev alırken, savunmada cezalı Yusuf Acer’in yokluğunda cezası biten Uğur oynadı. Orta sahada yine cezası sona eren Umut takımdaki yerini alırken, Serkan yedek soyundu. Hafif sakatlık geçiren Erdoğan kulübede beklerken, kanatta Abdülkadir şans buldu.Altınordu'da sezon başında Denizlispor’dan transfer edilen genç orta saha oyuncusu Muhammed Emel’le, Ümraniyespor maçı öncesi yolların ayrıldığı bildirildi. Altınordu'da bir süre önce forvet Göksu ve stoper Ozan’ın sözleşmeleri feshedilmişti.Teknik direktör Eroğlu’nun yarın Başkan Seyit Mehmet Özkan’la kadroda yapılacak operasyon için görüşeceği öğrenildi. Başkan Özkan, ligin 3'üncü haftasındaki Bandırmaspor beraberliği sonrası ikinci devrede altyapıdan yetişen isimlerle mücadele edeceklerini açıklamıştı.Sezon başında Altınordu’dan, Ümraniyespor’a transfer olan ön libero Timur Temeltaş, eski takımına karşı ilk 11’de sahaya çıktı. Gurbetçi futbolcu, kırmızı lacivertli formayla 2013-14 sezonunda 2'nci Lig’de şampiyonluk yaşadıktan sonra 1'inci Lig’de 2 sezon daha Altınordu çatısı altında görev almıştı.Müsabakaya futbolseverler ilgi göstermedi. Altınordu’yu 226 seyircisi desteklerken, Ümraniye ekibini kale arkasında Taha Atılgan isimli tek taraftarı yalnız bırakmadı.Maçtan önce Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit düşen askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.