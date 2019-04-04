Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94441
ALTIN
234.509
DOLAR
5.6381
STERLİN
7.4397
EURO
6.3370

Ümraniyespor kupada evinde yenildi

 Ümraniyespor kupa maçında evinde Akhisarspor'a yenildi.

Ümraniyespor kupada evinde yenildi

 Ümraniyespor kupa maçında evinde Akhisarspor'a yenildi.

04 Nisan 2019 Perşembe 06:49
Ümraniyespor kupada evinde yenildi

Ümraniyespor kupada evinde yenildi

   Ümraniyespor kupa maçında evinde Akhisarspor'a yenildi.Ümraniyespor Akhisarspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam etti. Nefes kesen maçta ev sahibi Ümraniyespor pozisyonlar bulsa da skoru bulamadı. 86'da Bokila sahneye çıktı ve konuk ekip Akhisarspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Eşleşmenin rövanşı 24 Nisan'da.

Ümraniyespor Akhisarspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçları sona erdi. İki takım 24 Nisan’da oynanacak olan rövanş öncesi avantajlı skoru elde etmek isterken gülen taraf 86’da Bokila’nın golüyle konuk ekip Akhisarspor oldu: 1-0.

Son şampiyon avantaj elde ederken Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor oldukça etkili bir performans sergilediği maçta golü bulamadı. 24 Nisan’da oynanacak rövanş ile adını finale yazdıran ekip belli olacak.

 

 HAKEM: Abdulkadir Bitigen

 ÜMRANİYESPOR: Metin, Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir, Muhammed, Serkan, Recep, Vasilogiannis, Emircan, Atabey

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Taşyürek

AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Bilal, Aykut, Güray, Manu, Regattin

TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyesporAkhisarspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray avantajı kaçırdı
Galatasaray avantajı kaçırdı
Fenerbahçe hazırlık maçında farklı kazandı
Fenerbahçe hazırlık maçında farklı kazandı
Fenerbahçe Beko liderliği garantiledi
Fenerbahçe Beko liderliği garantiledi
Fenerbahçe Beko yeni bir rekor peşinde
Fenerbahçe Beko yeni bir rekor peşinde
Fenerbahçe'de hedef 80 bin üyeye ulaşmak
Fenerbahçe'de hedef 80 bin üyeye ulaşmak
İşte özlenen Milli Takım
İşte özlenen Milli Takım
Güneş: İyi başlamak, iyi bitirmek gerekiyor
Güneş: İyi başlamak, iyi bitirmek gerekiyor
Milli takımda Güneş doğdu
Milli takımda Güneş doğdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort