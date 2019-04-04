Ümraniyespor kupada evinde yenildi

Ümraniyespor kupa maçında evinde Akhisarspor'a yenildi.Ümraniyespor Akhisarspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam etti. Nefes kesen maçta ev sahibi Ümraniyespor pozisyonlar bulsa da skoru bulamadı. 86'da Bokila sahneye çıktı ve konuk ekip Akhisarspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Eşleşmenin rövanşı 24 Nisan'da.

Ümraniyespor Akhisarspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçları sona erdi. İki takım 24 Nisan’da oynanacak olan rövanş öncesi avantajlı skoru elde etmek isterken gülen taraf 86’da Bokila’nın golüyle konuk ekip Akhisarspor oldu: 1-0.

Son şampiyon avantaj elde ederken Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor oldukça etkili bir performans sergilediği maçta golü bulamadı. 24 Nisan’da oynanacak rövanş ile adını finale yazdıran ekip belli olacak.

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

ÜMRANİYESPOR: Metin, Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir, Muhammed, Serkan, Recep, Vasilogiannis, Emircan, Atabey

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Taşyürek

AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Bilal, Aykut, Güray, Manu, Regattin

TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak

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