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28 Aralık 2016 Çarşamba 15:14

Ümraniyespor liderlik koltuğuna oturdu

Ziraat türkiye kupası 4.hafta G Grubu karşılaşmasında Ümraniyespor Akhisar Belediyespor’u 1-0 yenerek maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.

Ümraniyespor liderlik koltuğuna oturdu
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Ümraniyespor liderlik koltuğuna oturdu
Ziraat türkiye kupası 4.hafta G Grubu karşılaşmasında Ümraniyespor Akhisar Belediyespor’u 1-0 yenerek maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.Hava ve saha şartlarının futbol oynamaya elverişli olmadığı karşılaşmada her iki takım da galibiyet adına elinden gelen gayreti gösterdiler.


 Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.İkinci yarıda Ümraniyespor daha çok rakibi Akhisar Belediyespor’u kendi yarı sahalarında karşıladılar.İkinci yarının başından itibaren Ümraniyespor yarı sahasına yerleşen Akhisar Belediyespor 

gol atması beklenirken 67.ci dakikada Serdar Kesimal’ın kendi kalesine attığı golle Ümraniyespor deplasmanda 1-0 geçti.Maçta başka gol olmayınca Ümraniyespor deplasmanda Akhisar Belediyespor’u 1-0 yenerek puanını 6’ya çıkartırken Akhisar Belediyespor’un kupada yenilmezlik unvanını da elinden aldı.Bu sonuçla Ümraniyespor maç fazlası ile grubunda lider olurken Akhisar Belediyespor 5 puanda kaldı.

Stad:Manisa 19 Mayıs

Hakemler:
Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Baran Eraslan, Ramazan Keleş

Akhisar Belediye:
Bora, Muğdat, Abdülkadir, Soner, Onur, Tolga, Hasan Ali, Joel Landry, Alper, Serdar, Kadir

Teknik Direktör:
Tolunay Kafkas

Ümraniyespor:
Metin, Ömer, Mücahit, Mustafa, Bahadır, Bulut, Ömer Can, Mehmet, Tarık, Abdullah, Samet

Teknik Direktör:
Erkan Sözeri

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 24. dakikada Hasa Ali’nin orta saha yakınlarından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Alper’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Metin’de kaldı.
DAKİKA 38. dakikada Ümraniyespor atağında Ömer Can’ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Bora, meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.
DAKİKA 59. dakikada Muğdat’ın pasıyla ceza sahası yayının yaklaşık bir metre gerisinden gelişine vuran Nguemo’nun şutunda, ceza sahası içerisindeki Soner’e de çarpan topu kaleci Metin tokatlayarak uzaklaştırmak isterken, top Soner’in önünde kaldı. Soner’in altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
DAKİKA 66. dakikada Ümraniyespor atağında Mücahit’in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya ters bir vuruş yapan Serdar, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 0-1
DAKİKA 70. dakikada Mücahit’in rakip ceza sahası çizgisinin yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top sol yan kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.
DAKİKA 76. dakikada Bertuğ’un ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Metin yatarak, meşin yuvarlağı kontrol etti.
DAKİKA 78. dakikada Abdullah’ın ceza sahası içi sol kanattan kaleci Bora’nın üzerinden aşırttığı topu kale çizgisi önünde Alper son anda ayak koyarak, filelere gitmesini önledi.
DAKİKA 90+1. dakikada Serdar’ın sol kanatta Mücahit’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.


 
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Anahtar Kelimeler
Akhisar BelediyesporÜmraniyespor
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