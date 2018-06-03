Umtiti 2023'e kadar Barcelona'da

MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, savunma oyuncusu Samuel Umtiti ile sözleşmesinin uzatılması için anlaşmaya vardı.
Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre Fransız Samuel Umtiti'nin 2021'e kadar olan sözleşmesinin 2022-2023 sezonuna kadar uzatılması için anlaşma sağlandı. Umtiti'yi mevcut sözleşmesine ek 2 yıl daha takımda tutacak anlaşma yarın imzalanacak.
Umtiti, Barcelona'ya 2016'da 25 milyon avroya Olympique Lyon'dan transfer olmuştu.
Muhabir: Hasan Esen