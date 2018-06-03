Umtiti 2023'e kadar Barcelona'da

MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, savunma oyuncusu Samuel Umtiti ile sözleşmesinin uzatılması için anlaşmaya vardı.

Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre Fransız Samuel Umtiti'nin 2021'e kadar olan sözleşmesinin 2022-2023 sezonuna kadar uzatılması için anlaşma sağlandı. Umtiti'yi mevcut sözleşmesine ek 2 yıl daha takımda tutacak anlaşma yarın imzalanacak.

İspanya basını, yeni sözleşmeyle Umtiti'nin 60 milyon avro olan serbest kalma bedeli ile maaşının da artırıldığını yazdı. Ayrıca, Premier Lig'den gelebilecek herhangi bir teklifin de önünün kesildiği ifade edildi.

Umtiti, Barcelona'ya 2016'da 25 milyon avroya Olympique Lyon'dan transfer olmuştu.

Muhabir: Hasan Esen