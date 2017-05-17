Ünlü antrenör tutuklandı

Dün FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şaban Yıldırım tutuklandı.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen teknik direktör Şaban Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şaban Yıldırım elleri kelepçeli olarak götürüldüğü sağlık kontrolünden sonra FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlarla birlikte adliyeye getirilmişti. Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski futbolcu olan Şaban Yıldırım, Sakaryaspor'da antrenör olarak başladığı kariyerinde 2004-2005 sezonu ikinci yarısında teknik direktör olarak devam etmişti. Yıldırım daha sonra sırasıyla Elazığspor, Sakaryaspor, Çubukspor, Kartalspor, İnegölspor ve Pendikspor'da görev yaptı.