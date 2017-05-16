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16 Mayıs 2017 Salı 23:01

Ünlü teknik adam FETÖ'den gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ünlü teknik direktör Şaban Yıldırım gözaltına alındı.

Ünlü teknik adam FETÖ'den gözaltına alındı
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Ünlü teknik adam FETÖ'den gözaltına alındı
   Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ünlü teknik direktör Şaban Yıldırım gözaltına alındı. Şaban Yıldırım,sağlık kontrolünden geçirildikten sonra FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlarla birlikte adliyeye götürüldü.
   Eski futbolcu olan Şaban Yıldırım, Sakaryaspor'da antrenör olarak başladığı kariyerinde 2004-2005 sezonu ikinci yarısında teknik direktör olarak devam etmişti. Yıldırım daha sonra sırasıyla Elazığspor, Sakaryaspor, Çubukspor, Kartalspor, İnegölspor ve Pendikspor'da görev yaptı.
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