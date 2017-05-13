Vakıfbank dünya şampiyonluğu için sahaya çıkıyor

Vakıfbank bayan voleybol takımı finale adını yazdırdı.Son maçında Eczacıbaşı Vitra ile karşılaşan ve kazanan Vakıfbank yarın final maçına çıkıyor.Japonya’nın Kobe şehrinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı yarı finalinde bir başka Türk ekibi Eczacıbaşı Vitra ile karşılaşan VakıfBank, rakibini 3-1 (25-20, 25-23, 23-25, 25-22) yenerek adını finale yazdırdı. Sarı-siyahlılarda günün en skorer ismi 18 üreten Zhu Ting oldu. VakıfBank, 2013'ten sonra tarihinin ikinci Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu için 14 Mayıs Pazar günü (yarın) saat 13.00'te parkeye çıkacak.