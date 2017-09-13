Vali Kaymak: “Samsunumuzun Gururu Oldunuz”

Samsun Valisi Osman Kaymak, 4-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Yunanistan’ın Başkenti Atina’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda 85 kg’de Grekoromen stilde Rus rakibini 5-3 yenerek altın madalyayı kazanan Muhammed Furkan Dursun ve 18-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda judo branşında 100 kg’da Olimpiyat 3. olarak bronz madalya kazanan Samet Bulut’u tebrik ederek, Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Vali Osman Kaymak, “Ben sizleri Türk Milleti adına, devletimiz adına öncelikle tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin. Sizler bizlere büyük bir gurur yaşattınız. İlin Valisi olarak ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sizlere sağlıklı bir yaşam diliyorum. Daha yolun başındasınız, ileriki yıllarda daha nice başarılar ile yolunuza devam edin. Ben buradan diğer gençlere şunu söylemek istiyorum. İlimizde düzenlenen Deaflympics 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları sayesinde ilimizde çok sayıda spor tesisleri yapıldı. Bu salonlar boş ve atıl kalmasın. Bu salonların boş kalmaması için bütün halkımızın bu salonlardan yararlanmasını istiyoruz. Buralarda dünya çapında madalyalar alacak profosyonel sporcular yetiştirmek için ayrı bir program uygulamamız lazım. Bu başarılı sporcularımız gibi ilimizde daha çok sporcular çıkaralım ve bunun için hep birlikte gayret gösterelim. Sizleri yetiştiren hocalarınızı ve ailelerinizi kutluyorum. Daha nice başarılar diliyorum.” dedi.

Ziyarette ayrıca, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt’da hazır bulundu.