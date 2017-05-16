Van Der Wiel olayında yeni gelişme

Dün Fenerbahçe'li futbolcu Van der Wiel, birlikte iş yapmak vaadiyle kandırıldığını ve 4,5 milyon dolar parasının alındığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Avukatı ve kız arkadaşı ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Van der Wiel, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde 2 saat boyunca kalarak şikayetiyle ilgili ifade vermişti.Van Der Wiel'in şikayeti üzerine harekete geçen polis dün akşam saatlerinde şüpheliler Ümit Akbulut ile Sinan S.yi gözaltına almışlardı.Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin dolandırıcılık iddialarını kabul etmedikleri öğrenildi. Birlikte iş yaptıklarını anlatan şüphelilerin, aralarında sözleşme olduğunu herhangi bir dolandırıcılık olayının meydana gelmediğini iddia ettikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Van der Wiel'in gönderdiği paraların banka dekontlarına ulaştı.