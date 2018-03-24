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VAR, Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulanacak

FIFA kokartlı Türk hakemlerinin yöneteceği, Antalya'da oynanacak Finlandiya-Malta ve Azerbaycan-Makedonya özel milli karşılaşmalarında, Türkiye'deki bir müsabakada ilk kez çevrim içi Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması yapılacak.

VAR, Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulanacak

FIFA kokartlı Türk hakemlerinin yöneteceği, Antalya'da oynanacak Finlandiya-Malta ve Azerbaycan-Makedonya özel milli karşılaşmalarında, Türkiye'deki bir müsabakada ilk kez çevrim içi Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması yapılacak.

24 Mart 2018 Cumartesi 20:17
VAR, Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de şu ana kadar VAR ile ilgili çevrim dışı ve çevrim içi çalışmalar gerçekleştirildi.

FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) izinleri alınarak Türk hakemlerin düdük çalacağı iki müsabakada, hakemin VAR hakemi ile doğrudan iletişim kurabildiği çevrim içi uygulama yapılacak.

Hüseyin Göçek'in yöneteceği Finlandiya-Malta maçı 26 Mart Pazartesi Antalya Gloria Sports Arena'da saat 19.00'da oynanacak. Yardımcı hakemlik görevini Serkan Olguncan ve Mustafa Emre Eyisoy'un yapacağı müsabakanın 4. hakem ise Alper Ulusoy olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Halis Özkahya ve Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Ali Palabıyık görev alacak.

Antalya Mardan Stadı'nda 27 Mart Salı günü saat 19.00'da başlayacak Azerbaycan-Makedonya müsabakasında ise Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Ali Palabıyık ise 4. hakem olarak görev alacak. Bu maçta Cüneyt Çakır VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR görevini üstlenecek.

Çevrim içi uygulama nasıl yapılıyor?

"Minimum müdahale, maksimum fayda" parolasıyla gerçekleştirilen VAR sisteminin çevrim içi uygulamalarında, maçın hakemi, araçta bulunan Video Yardımcı Hakem'le doğrudan iletişim kuruyor.

VAR kapsamına giren pozisyon ile ilgili Video Yardımcı Hakem, müsabaka hakemini uyarıyor. Müsabaka hakemi gerekli görürse saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izledikten sonra kararını değiştiriyor. Uygulamaya göre son karar müsabaka hakeminde oluyor.

Muhabir: Emrah Oktay

Son Güncelleme: 24.03.2018 18:14
Anahtar Kelimeler:
Video Yardımcı HakemVarUluslararası Futbol Birliği KuruluTürkiye Futbol FederasyonuSporIFABFutbolFIFAAVAR
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