Vardar Teknik Direktörü Janevski: Avantajımız var ve bu bize pozitif enerji veriyor

İSTANBUL (AA) - Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe karşısında ilk maçta aldıkları 2-0'lık galibiyetin avantajını koruyarak tur atlamak istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'ndaki basın toplantısına futbolcusu Dejan Blazevski'yle katılan Makedon takımının teknik direktörü Janevski, yarın büyük bir maça çıkacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her ne kadar 2-0'lık avantajımız olsa da yarın zor bir maç olacak. Fenerbahçe, kalitesi çok yüksek bir takım ve çok büyük tecrübeleri var. Ateşli bir taraftar topluluğu önünde oynayacağız. İlk maçtaki 2-0'lık skor büyük bir avantaj ama bu, turun garanti olduğu anlamına gelmez. Ben turu geçeceğimize inanıyorum. Önemli bir avantajımız var ve bu, bize pozitif enerji veriyor."

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı ancak resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediği 17 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas'la ilgili gelen soruları da yanıtlayan Janevski, "Eljif Elmas'ı hiç görmedim. Ben uzun yıllar Belgrad'da yaşadım. Onun ismini duydum. Çok iyi bir futbolcu olduğunu duydum. Güçlü bir yetenek. Nasıl bir futbolcu olacağını zaman gösterecek. Genç oyuncular için zaman lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Vardar'ın Makedon futbolcusu Blazevski ise yarın çok zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Biz açık futbol oynuyoruz ve gol atmalıyız. Böylece işimiz kolaylaşacak. Tur için sahaya kalbimizi koymak zorundayız. İlk maçta aldığımız skoru korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vardar, yarınki maçın son hazırlıklarını yaptı. Teknik direktör Janevski yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Vardar'ın, yarınki karşılaşmanın taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

Muhabir: Erkan Tiryaki