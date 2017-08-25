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Vardar'ın başarısı Makedonya basınında

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'ın Fenerbahçe'yi elemesi, ülke basınında geniş yer buldu.

Vardar'ın başarısı Makedonya basınında

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'ın Fenerbahçe'yi elemesi, ülke basınında geniş yer buldu.

25 Ağustos 2017 Cuma 11:38
Vardar'ın başarısı Makedonya basınında

ÜSKÜP (AA) - Ülkenin yazılı medya organlarından Nova Makedoniya, Fenerbahçe'yi iki maçta da mağlup ederek gruplara kalan Makedonya temsilcisi için, "Tarihi zafer, Vardar Avrupa Ligi'nde" başlığını kullandı. Haberde, Vardar'ın elde ettiği başarı ile UEFA organizasyonlarında grup aşamasına ismini yazdıran ilk Makedon takımı olduğu hatırlatıldı.

Makedonski Sport ise Vardar'ın başarısı için övgü dolu ifadeler kullandı. "Bravo, süper Vardar" manşetiyle verilen haberde, Vardar'ın Makedon futbolunda tarih yazdığı vurgulanarak, "Vardar, boğazı geçti, Fenerbahçe'yi rahat yendi ve İstanbul'u fethetti." ifadelerine yer verdi.

"Vardar, Fenerbahçe'yi İstanbul'da da nakavt etti" başlığını kullanan Veçer gazetesi, Fenerbahçe'nin ilk yarıda sahaya hakim olan takım olduğunu, Vardar'ın ise ikinci devrede iyi bir taktikle maça son noktayı koyduğu değerlendirmesini yaptı.

Nova TV adlı internet sitesi ise, "Üsküp ve Makedonya yanıyor: Vardar Avrupa Ligi gruplarında oynayacak" manşetiyle verdiği haberde, İstanbul'da elde ettiği galibiyet sonrası Makedonya temsilcisinin Avrupa Ligi grup kuralarına katılmaya hak kazandığını belirtti.

Muhabir: Furkan Abdula

Anahtar Kelimeler:
Avrupa LigiFenerbahçePlay-offSporUEFAVardar
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