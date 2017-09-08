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Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Sloane Stephens ve Madison Keys finale yükseldi.

Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Sloane Stephens ve Madison Keys finale yükseldi.

08 Eylül 2017 Cuma 09:53
Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde

İSTANBUL (AA) - Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Sloane Stephens ve Madison Keys finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Venus Williams, dünya klasmanında 83. sırada yer alan Sloane Stephens ile karşı karşıya geldi.

Turnuvada dokuzuncu yarı final maçına çıkan, 2000 ve 2001 yıllarının ABD Açık şampiyonu 37 yaşındaki Williams'ı 6-1, 0-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Stephens, finale çıkan taraf oldu. 24 yaşındaki tenisçi, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında finale çıkma başarısı gösterdi.

15 numaralı seribaşı Madison Keys, 66 dakika süren maçta CoCo Vandeweghe'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve ilk kez çıktığı finalde Stephens'ın rakibi oldu.

ABD Açık'ta 2002 yılından bu yana ilk kez tek kadınlar finalinde iki ABD'li tenisçi şampiyonluk mücadelesi verecek.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 08.09.2017 10:06
Anahtar Kelimeler:
SporSloane StephensMadison KeysGrand SlamABD Açık
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