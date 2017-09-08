Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde

İSTANBUL (AA) - Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Sloane Stephens ve Madison Keys finale yükseldi.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Venus Williams, dünya klasmanında 83. sırada yer alan Sloane Stephens ile karşı karşıya geldi.
15 numaralı seribaşı Madison Keys, 66 dakika süren maçta CoCo Vandeweghe'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve ilk kez çıktığı finalde Stephens'ın rakibi oldu.
ABD Açık'ta 2002 yılından bu yana ilk kez tek kadınlar finalinde iki ABD'li tenisçi şampiyonluk mücadelesi verecek.
Muhabir: Yunus Kaymaz