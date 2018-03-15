Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final etabı heyecanı yarın başlıyor.
Play-off yarı final etabı ilk maçında yarın Galatasaray, VakıfBank'ı konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 18.30'da başlayacak.
Yarı finaldeki Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA eşleşmesinin ilk karşılaşması ise 17 Mart Cumartesi günü yapılacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 14.00'te oynanacak.
Yarı final serisinde 2 galibiyete ulaşacak ekip, adını finale yazdıracak. İlk 2 maçın ardından eşitlik olması halinde finale yükselecek takım, normal sezonu daha üst sırada tamamlamış olan ekibin ev sahipliğinde oynanacak 3. karşılaşmada belli olacak.
Muhabir: Mehmet Fatih Duman