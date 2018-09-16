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Vicdan Takımı; Önce spor sonra vicdan

Çocuklara spor, müzik, dans, binicilik ve iyi konuşma sanatı öğreten Vicdan Takımı, tüm bu faaliyetlerden para almıyor. Doğukan Çınar'ın kurduğu Vicdan Takımı'ndan yetişen çok sayıda genç, ferdi spor lisansı çıkararak müsabakalara katılıyor.

Vicdan Takımı; Önce spor sonra vicdan

Çocuklara spor, müzik, dans, binicilik ve iyi konuşma sanatı öğreten Vicdan Takımı, tüm bu faaliyetlerden para almıyor. Doğukan Çınar'ın kurduğu Vicdan Takımı'ndan yetişen çok sayıda genç, ferdi spor lisansı çıkararak müsabakalara katılıyor.

16 Eylül 2018 Pazar 19:36
Vicdan Takımı; Önce spor sonra vicdan

Vicdan Takımı; Önce spor sonra merhamet ve vicdan


Gençleri, uyuşturucu, alkol bağımlılığı ve şiddet sarmalına karşı korumak için onlarca STK ve kamu kuruluşunun yapamadığını İstanbul İçerenköy'de bir genç tek başına gerçekleştirdi. Gençlere müzik, binicilik, dans, spor ve güzel konuşma sanatı öğreten Vicdan Takımı, çevresinde bir iyilik hareketi olarak hızla yayılıyor.

Adı Doğukan Çınar. Etrafında topladığı onlarca gencin, çocuğun Doğukan abisi. Büyükşehirlerde henüz gençliğe yeni adımını atmış onlarca çocuğu zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı başaran Doğukan Çınar kurduğu Vicdan Takımı ile, onlarca ailenin gönlünde taht kurmayı başarmış. Bir yandan çocuklara spor disiplinini kazandıran Doğukan Çınar diğer yandan gençlere ferdi lisanslar çıkartarak müsabakalara katılmayı sağlıyor. 

Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve çevresine karşı daha duyarlı bir birey olarak yetişmesi için kurulan vicdan takımı, çocukları sporla tanıştırırken aynı zamanda birçok alanda sosyal faaliyetler gerçekleştirerek çocukların her açıdan donanımlı bir birey olarak yetişmesi için İstanbul’da faaliyet gösteriyor.

Birkaç yıldır faaliyetlerine devam etmekte olan Vicdan Takımı, yasa dışı işler yapan grupların küçük çocukları kandırarak, onları kullanmasına engel olmak ve kamuya zarar teşkil etmeyecek bir birey olarak yetişmesi için mücadele veriyor. Hiçbir bir kuruluş desteği almadan ve hiçbir maddi çıkar gözetmeden faaliyetlerini sürdüren Vicdan Takımı; Jimnastik, güreş, atletizm, boks, kickboks, muaythai ve binicilik gibi sporların yanı sıra çocuklara müzik, dans ve konuşma eğitimi vererek her açıdan tam donanımlı olmalarını hedefliyor.

Spor çalışmalarını İçerenköy semtinde ki Vicdan Parkının basketbol sahasında gerçekleştiren Vicdan Takımı, branşında milli sporcu ve antrenörlerin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarda ailelerin izni alınarak çocukların istekleri doğrultusunda ferdi (kulüpsüz) lisans çıkartılarak Federasyonların düzenlemiş oldukların müsabakalarda yarışıyorlar.

Çocukların Vicdan Parkındaki yaptıkları çalışmalar ile müsabakalarda elde ettikleri başarılar. Çocukların, kendilerine kısıtlıda olsa imkan sağlandığında her çocuğun başarılı olabileceğini ispat etmişlerdir.

Vicdan Takımı, yaptıkları çalışmalar ile çocukların ve gençlerin yetenek kazanma ve bu yeteneklerini geliştirmesi konusunda imkanların arttırılmasına dikkat çekmek istiyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Vicdan Takımı
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