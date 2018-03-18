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Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı

Villarreal, İspanya liginde ağırladığı Atletico Madrid'i, milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı

Villarreal, İspanya liginde ağırladığı Atletico Madrid'i, milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

18 Mart 2018 Pazar 23:40
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı

MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Villarreal forması giyen Enes Ünal, Atletico Madrid'i 2-1 yendikleri maçta takımının iki golüne de imza attı.

Villarreal, 29. hafta mücadelesinde lig 2'ncisi Atletico Madrid'i konuk etti.

Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın 20. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maç bu skorla devam ederken 74. dakikada Enes Ünal, Pablo Fornals'ın yerine oyuna dahil oldu. Villarreal, Enes'in 82 ve 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

20 yaşındaki Enes, bu sezon La Liga'daki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Bu sonuçla Villarreal puanını 47'ye çıkarırken, 64 puanda kalan Atletico Madrid zirve yarışında büyük yara aldı.

Bakan Bak'tan Enes Ünal'a esprili tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı Twitter'da Enes Ünal'ı esprili bir şekilde kutladı. Enes Ünal'ın fotoğrafını paylaşan Bak, "Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba?" ifadesini kullandı.

Milli futbolcu, takımının Atletico Madrid'le oynadığı maçın 74. dakikasında oyuna dahil oldu. Skor 1-0 Atletico Madrid'in üstünlüğüyle devam ederken Enes, 82 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle Villarreal'e 3 puanı getirdi.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer-Erkan Tiryaki

Son Güncelleme: 19.03.2018 07:48
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Spor
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