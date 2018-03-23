Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'na doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul tarafından 8 Nisan Pazar günü düzenlenecek Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Spor İstanbul Genel Müdürü Yakup Güler ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Mevlüt Uysal, Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nun şu ana kadar çok iyi geçtiğini belirterek, "Vodafone Yarı Maratonu, İstanbul'un tanıtımı adına, halkımızın sporla buluşması ve barışması adına güzel bir fırsat." dedi.

Organizasyon açısından dünyada ilk 10 içinde olduklarını kaydeden Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizi sevindirir, İstanbul adına iyidir. Ancak bizim için daha daha önemli bir şey var. Halkımızın sporla buluşması, barışması, sporu sadece aktivitelerin olduğu dönemler değil, aynı zamanda kendi hayatında vazgeçilmez hale getirmesi açısından da önemsiyoruz. Spor yapan halk bakımından ilk 10'a giriyor muyuz, onu düşünmek lazım. Büyükşehir olarak onu dert ediniyoruz. Bu maratonlar da halkımızın sporla buluşması adına önemli faaliyetler yapıyoruz."

Çocukların sporla buluşması için de okullara spor salonları yaptıklarını kaydeden Mevlüt Uysal, "Halkımızın sporla buluşması için spor alanları yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, dünyada en çok sporcusu olan kulüptür. Bunlar yetmiyor. Önümüzdeki 3-5 yarı maraton sonrası İstanbul'dan katılanlardan da derece almalarını temenni ediyoruz. Beraber gereğini yaparsak başarırız. Halkımız sporla buluşursa başarırız." ifadelerini kullandı.

- Teması "Kendinle yarış" olacak

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise İstanbul Maratonu'nun Vodafone adıyla altı kez koşulduğunu, yarı maratonun da aynı isimle beşinci kez gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Aksoy, pek çok spor dalına yatırım yaptıklarını ve bunu önemsediklerini vurgulayarak, "Bunların üçü geniş kitlelere ulaştığı için bizim için bir adım daha önde. Yatırımlarımızı o alanlara daha çok yapıyoruz. Futbol, E-spor ve global ve maraton... Maraton şehrin global marka değerine çok katkı sağlıyor. İstanbul'un marka değerini ve ülkemizdeki spor sevgisini çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul halkının spor alışkanlığı edinmesini hedeflediklerini anlatan Aksoy, "Maraton hem şehrin gelişimine hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Pek çok atlet geliyor, turist çekiyor. Dünyada en hızlı büyüyen spor dalı. Yarı maratonun önemi de arttı. Bu yıl da ilgi fazla." diye konuştu.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun bu yıl "Kendinle Yarış" temasıyla koşulacağına dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Sağlıklı olmak için hareket etmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Halkımızın spora ilgisi artıyor. Söz konusu yarış olduğu zaman endişe oluyor. Bunu biraz aşmak amacıyla 'kendinle yarış' dedik. Önemli olan yarışa katılman. Herkesi, sağlıklı kalmaları için Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda sadece kendileriyle yarışmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, tüm İstanbulluları 8 Nisan Pazar sabahı tarihi yarımadaya bekliyoruz."

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, maraton sayesinde İstanbul'un marka değerinin arttığını, bunun kendi marka değerlerine de yansıyacağını söyledi.

- 50 ülkeden 8 bin sporcu yarışacak

Maraton konusunda bilgiler veren Spor İstanbul Genel Müdürü Yakup Güler, 2017'de aldıkları altın unvanıyla bu yılki organizasyonun gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun dünyanın en iyi 11 yarı maratonlarından biri olduğunu belirten Güler, "21 kilometre ve 10 kilometre etaplarından oluşan maratonda bu sene 3 bin görevli, 500 gönüllü, 40'dan fazla kurum ve kuruluş paydaşlarımız rol alacaktır. 50'den fazla ülkeden 8 bin çipli sporcu yarışacak. Kayıtları kaçıranlar, 6-7 nisanda yapılacak yarı maraton fuarında geç kayıt imkanından yararlanabilecek." şeklinde konuştu.

Avrupa ve dünya rekoru kırılması için profesyonel ekiplerle detaylı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Güler, "Bu yılki hedef, bir saatin altındaki dereceyle rekora ulaşmak olacak. Parkur, Yenikapı miting alanında Sirkeci istikametinde başlayacak. Sahil boyunca devam edip birinci U dönüşünün ardından Bakırköy'den devam edecek. Topkapı sapağından sonra Zeytinburnu'ndaki ikinci U dönüşle sporcular başladıkları yerde yarışı tamamlayacak. 10 kilometre yarışı ise aynı güzergahta başladıktan sonra Sirkeci'den U dönüşü sonrası Yenikapı miting alanında son ulacak. 16 erkek, 16 kadın olmak üzere 32 elit yarışacak." ifadelerini kullandı.