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Vodafone 39. İstanbul Maratonu 12 Kasım'da koşulacak

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl 39'uncusu düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu, 12 Kasım Pazar günü koşulacak

Vodafone 39. İstanbul Maratonu 12 Kasım'da koşulacak

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl 39'uncusu düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu, 12 Kasım Pazar günü koşulacak

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:57
Vodafone 39. İstanbul Maratonu 12 Kasım'da koşulacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl 39'uncusu düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu, 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone İstanbul Maratonu'nun 39'uncusu 12 Kasım Pazar günü koşulacak. Vodafone'un bu yıl 6. kez ismini vereceği, Avrupa'nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu'na bu yıl 30 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor.

Maratona son kayıt tarihi 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihe kadar online kayıt işlemini gerçekleştirememiş olanlar için 9-11 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton Fuarı'nda geç kayıt imkanı sunulacak.

Sporcular, sosyal sorumluluk ortaklarından olan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmak ve 100 TL kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek. Halk koşusuna kayıtlar ise 30 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve İstanbul'da belirlenen meydanlarda kurulan stantlarda yapılacak.

Kıtalararası koşulan ilk yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenecek.

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