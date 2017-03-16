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16 Mart 2017 Perşembe 22:16

Vodafone Arena'da İzmir Marşı

UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ta taraftarlar maç boyunca takımlarına destek oldu.

Vodafone Arena'da İzmir Marşı
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Vodafone Arena'da İzmir Marşı
  UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ta taraftarlar maç boyunca takımlarına destek oldu. Siyah-beyazlılar, skorun 4-1 olmasıyla tribün şov yaptı! Yunanistan’daki maçta da söylenen İzmir Marşı, Vodafone Arena’da da hep bir ağızdan büyük coşkuyla söylendi. Taraftarlar, Atatürk’ü de unutmayarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ tezahüratı yaptı.
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Beşiktaşİzmir Marşı
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