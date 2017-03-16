UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ta taraftarlar maç boyunca takımlarına destek oldu. Siyah-beyazlılar, skorun 4-1 olmasıyla tribün şov yaptı! Yunanistan’daki maçta da söylenen İzmir Marşı, Vodafone Arena’da da hep bir ağızdan büyük coşkuyla söylendi. Taraftarlar, Atatürk’ü de unutmayarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ tezahüratı yaptı.
Vodafone Arena'da İzmir Marşı
UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ta taraftarlar maç boyunca takımlarına destek oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ta taraftarlar maç boyunca takımlarına destek oldu. Siyah-beyazlılar, skorun 4-1 olmasıyla tribün şov yaptı! Yunanistan’daki maçta da söylenen İzmir Marşı, Vodafone Arena’da da hep bir ağızdan büyük coşkuyla söylendi. Taraftarlar, Atatürk’ü de unutmayarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ tezahüratı yaptı.