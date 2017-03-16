Vodafone Arena’da sirtaki

UEFA Kupası son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş 1-1'in rövanşından Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı.
Beşiktaş,karşılaşmada Aboubakar'ın 10. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Babel'in 22. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı.Olympiakos 31. dakikada Elyounoussi'nin attığı golle maçta skoru 2-1'e getirdi. Beşiktaş'ta Aboubakar 39. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İlk yarı başka gol olmayınca 2-1 sona erdi.
İkinci yarıda Beşiktaş Babel'in 75. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi.83.cü dakikada Cenk takımının 4.cü golünü atarak maçı 4-1 yaptı.Kara Kartal, bu sonuçla son 8’e kalarak tam 14 sezon sonra bu başarıyı tekrarlamış oldu.
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Dusko Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
Olyimpiakosi: Leali, Diogo, Da Costa, Retsos, Aly Cissokho, Cambiasso, Romao, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard