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Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı

 Bu sezon başından beri Fenerbahçe'nin evinde oynadığı karşılaşmalarda Vodafone kullanıcıları telefonlarını kullanamıyorlardı.

Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı

 Bu sezon başından beri Fenerbahçe'nin evinde oynadığı karşılaşmalarda Vodafone kullanıcıları telefonlarını kullanamıyorlardı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:04
Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı

Vodafone Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazandı

   Bu sezon başından beri Fenerbahçe'nin evinde oynadığı karşılaşmalarda Vodafone kullanıcıları telefonlarını kullanamıyorlardı.Maç saasti ile başlayan ızdırap maç bitene kadar devam ediyordu.Maç süresince hiçbir şekilde ne internete bağlanabiliyorlardı, ne de düzgün bir telefon görüşmesi yapabiliyorlardı.Vodafone kullanıcılarının  bu şikayetleri dün akşam oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında sona erdi.Vodafone Fenerbahçe taraftarlarının çağrısını dikkate alarak Fenerbahçe'nin evinde oynadığı karşılaşmalarda yaşanan sıkıntıya son verdi.

   Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Vodafone kullanan sarılacivertli taraftarlar ışık hızında bir hizmet aldılar.Böylelikle bir süreden beri devam eden bu sıkıntı tatlı sonla sona erdi.Vodafone kullanan Fenerbahçe taraftarları gönül rahatlığı ile bir maç izlediler.

Anahtar Kelimeler:
VodafoneFenerbahçe
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