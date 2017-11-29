Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
102531
ALTIN
164.300
DOLAR
3.9567
STERLİN
5.2943
EURO
4.6807
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü
Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde
Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde
E-spor pazarı hızla büyüyor
E-spor pazarı hızla büyüyor

Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü

Vodafone Park, Dünyanın önemli yapılarını geride bırakarak, İspanya'da düzenlenen "Stat tasarımı ve gelişimi ödülleri 2017" organizasyonunda "Yılın Projesi" seçildi.

Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü

Vodafone Park, Dünyanın önemli yapılarını geride bırakarak, İspanya'da düzenlenen "Stat tasarımı ve gelişimi ödülleri 2017" organizasyonunda "Yılın Projesi" seçildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:14
Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen "Stat tasarımı ve gelişimi ödülleri 2017" organizasyonunda birçok önemli yapıyı geride bırakan Vodafone Park, "Yılın Projesi" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada, geçen yıl nisan ayında hizmete giren Vodafone Park'ın atmosferi, taraftar coşkusu, ekosistemi, akıllı stat özellikleri, kullanılan teknolojiler açısından sıkça gündeme geldiği kaydedildi.

Vodafone Park, yarışmanın finalinde Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'nun yanı sıra Kopenhag Royal Arena, Atlanta Mercedes Benz Stadı, Las Vegas T-Mobile Arena ve Minneapolis Stadı gibi önemli rakiplerini geride bıraktı.

Beşiktaş adına ödülü, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu genel müdür yardımcısı Umut Kutlu aldı.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 29.11.2017 12:43
Anahtar Kelimeler:
Yılın ProjesiVodafone ParkSporBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde
Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde
E-spor pazarı hızla büyüyor
E-spor pazarı hızla büyüyor
Galatasaray'dan gol yağmuru
Galatasaray'dan gol yağmuru
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur 5 maçla başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur 5 maçla başladı
Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı
Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı
Kadınlar Türkiye Kupası finalleri Mardin'de yapılacak
Kadınlar Türkiye Kupası finalleri Mardin'de yapılacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim