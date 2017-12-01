Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103696
ALTIN
161.248
DOLAR
3.9297
STERLİN
5.3015
EURO
4.6759
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman kendinden emin
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman...
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan...
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne...

Vodafone Park'ta 1 milyar liralık derbi

Süper Lig'de yarın derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray'ın kadrolarının toplam piyasa değeri 1 milyar lirayı aşıyor.

Vodafone Park'ta 1 milyar liralık derbi

Süper Lig'de yarın derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray'ın kadrolarının toplam piyasa değeri 1 milyar lirayı aşıyor.

01 Aralık 2017 Cuma 12:05
Vodafone Park'ta 1 milyar liralık derbi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak derbi, piyasa değeri bir milyar lirayı aşan futbolcuların mücadelesine sahne olacak.

Süper Lig'de derbi heyecanıBeşiktaş Vodafone Park'ta ilk peşindeGalatasaray derbi galibiyetine hasretBeşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Dünya takımı olma yolunda hızla ilerliyoruzŞenol Güneş'in Beşiktaş'taki derbi karnesiGalatasaray 'büyük' maçlarda kayıp

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerinde iki takımın piyasa değeri 1 milyar 31 milyon 700 bin lira olarak tahmin ediliyor.

Beşiktaş, 533,6 milyon lira ile Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek takım olarak gösterildi.

Verilerde en değerli ikinci takım olarak yer alan Galatasaray kadrosunun tahmini değeri ise 498,1 milyon lira olarak belirtildi.

En değerlisi Talisca

İki takımdaki futbolcular kıyaslandığında en değerli isim olarak Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Anderson Talisca ön plana çıkıyor.

Siyah-beyazlı takımda kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren Talisca, 60,7 milyon lirayla takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un değeri 56,1 milyon olarak tahmin edilirken, forvet Cenk Tosun'un değeri ise 49 milyon lira olarak aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımda Jeremain Lens'in 46,7, Gökhan Töre 37,4, Gary Medel de 35 milyon liralık piyasa değerleriyle öne çıkan diğer oyuncular oldu.

Galatasaray'ın en değerlisi Muslera

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, takımın en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.

Tecrübeli kalecinin piyasa değeri 51,4 milyon lira olarak belirtilirken, takımın yeni transferlerinden Faslı Younes Belhanda, 42 milyon lira ile ikinci sırada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna dahil ettiği Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Fernando Reges'in değerleri 37,4'er milyon lira, Bafetimbi Gomis'in ise 18,7 milyon lira olarak internet sitesinde yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda Türk oyuncular içinde Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci 21'er milyon lirayla başı çekti.

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 01.12.2017 11:09
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporMaç özetiGalatasarayEn Güzel Derbi GolleriDerbi özetiDerbiBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman kendinden emin
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman kendinden emin
Galatasaray'da olağanüstü kongre yapılacak
Galatasaray'da olağanüstü kongre yapılacak
Guliyev'in gözü Avrupa rekorunda
Guliyev'in gözü Avrupa rekorunda
Beşiktaş Vodafone Park'ta ilk peşinde
Beşiktaş Vodafone Park'ta ilk peşinde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim