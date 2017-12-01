Vodafone Park'ta 1 milyar liralık derbi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak derbi, piyasa değeri bir milyar lirayı aşan futbolcuların mücadelesine sahne olacak.

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Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerinde iki takımın piyasa değeri 1 milyar 31 milyon 700 bin lira olarak tahmin ediliyor.

Beşiktaş, 533,6 milyon lira ile Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek takım olarak gösterildi.

Verilerde en değerli ikinci takım olarak yer alan Galatasaray kadrosunun tahmini değeri ise 498,1 milyon lira olarak belirtildi.

En değerlisi Talisca

İki takımdaki futbolcular kıyaslandığında en değerli isim olarak Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Anderson Talisca ön plana çıkıyor.

Siyah-beyazlı takımda kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren Talisca, 60,7 milyon lirayla takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un değeri 56,1 milyon olarak tahmin edilirken, forvet Cenk Tosun'un değeri ise 49 milyon lira olarak aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımda Jeremain Lens'in 46,7, Gökhan Töre 37,4, Gary Medel de 35 milyon liralık piyasa değerleriyle öne çıkan diğer oyuncular oldu.

Galatasaray'ın en değerlisi Muslera

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, takımın en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.

Tecrübeli kalecinin piyasa değeri 51,4 milyon lira olarak belirtilirken, takımın yeni transferlerinden Faslı Younes Belhanda, 42 milyon lira ile ikinci sırada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna dahil ettiği Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Fernando Reges'in değerleri 37,4'er milyon lira, Bafetimbi Gomis'in ise 18,7 milyon lira olarak internet sitesinde yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda Türk oyuncular içinde Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci 21'er milyon lirayla başı çekti.

Muhabir: Ercan Çakar