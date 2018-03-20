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Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası, finale yükselmeyi garantiledi

Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final rövanşında Ziraat Bankası, Calzedonia karşısında durumu 2-2 yaptı ve finale yükselmeyi garantiledi.

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası, finale yükselmeyi garantiledi

Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final rövanşında Ziraat Bankası, Calzedonia karşısında durumu 2-2 yaptı ve finale yükselmeyi garantiledi.

20 Mart 2018 Salı 22:59
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası, finale yükselmeyi garantiledi

ANKARA (AA) - Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi Calzedonia'ya 3-2 yenilmesine rağmen finale yükseldi.

İtalya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Ziraat Bankası, CEV Kupası'nda ilk kez finale çıktı.

Ziraat Bankası, 2013'te şampiyonluğa ulaşan Halkbank'ın ardından Erkekler CEV Kupası'nda adını finale yazdıran ikinci Türk kulübü oldu.

Maçın başında Konarski ve Kurek'in kenarlardan smaçlarıyla sayılar bulan Ziraat Bankası, ilk teknik molaya 8-5 üstün girdi. Molanın ardından iyi blok yapan konuk ekip, 13-11'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Hücumda etkinliğini Maar ile artıran Calzedonia, ikinci teknik molayı 16-14 önde geçerken, ilk seti de 25-20 aldı.

İkinci sete iyi başlayan İtalyan temsilcisi, 6 sayılık (3-9) farka ulaştı. İki takımın da basit hatalar yaptığı sette Ziraat Bankası farkı 2 sayıya (9-11) indirse de Maar'ın liderliğinde kontrolü yeniden ele geçiren Calzedonia, ikinci teknik molaya 16-12 önde girdi. Etkili servis kullanan Calzedonia, blokları kapatamayan Ziraat Bankası karşısında seti yine 25-20 üstün tamamladı: 0-2


Ziraat Bankası, üçüncü sette ilk teknik mola öncesi rakibine sadece bir sayı şansı tanıdı: 8-1. Savunmada toparlanan İtalyan ekibi, Manavinezhad'ın da hücumda etkili performansıyla farkı 2 sayıya kadar (15-13) eritti. Ziraat Bankası, ikinci teknik molayı 16-14 önde kapattıktan sonra sette kontrolü yeniden ele geçirdi. Antonov ve Vahit Emre Savaş'ın öne çıktığı seti Ziraat Bankası, 25-20 üstün kapadı: 1-2

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette Ziraat Bankası, ilk teknik molayı 8-6 önde geçse de Mengozzi ile bloklardan üst üste sayılar bulan Calzedonia, 11-9'luk üstünlüğü yakaladı. Ziraat Bankası, ikinci teknik molayı 16-14 önde tamamlayan İtalyan temsilcisi karşısında skoru eşitledi: 23-23 Son bölümde iyi blok yapan ve ortadan sayılar üreten Ziraat Bankası, seti 26-24 aldı: 2-2

İtalya'da yapılan ilk maçı 3-1 kazanan Ziraat Bankası, tie-break seti öncesi finale yükselmeyi garantiledi.

Tie-break setini 15-11 kazanan Calzedonia, rövanş karşılaşmasından 3-2 galip ayrıldı.

Rakip Rusya'nın Belogorie ekibi oldu

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Kupası finalindeki rakibi Rusya'nın Belogorie ekibi oldu.

Belogorie, yarı final rövanş maçında Asseco Resovia ile Polonya'da karşılaştı.

İlk karşılaşmada olduğu gibi Polonya temsilcisini yine 3-0 yenen Belogorie, finalde Ziraat Bankası ile eşleşti.

Ziraat Bankası, yarı finalde İtalya'nın Calzedonia ekibini saf dışı bırakmıştı.

Final karşılaşmaları, 3 ve 10 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Son Güncelleme: 21.03.2018 04:17
Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıVoleybol Erkekler CEV Kupası
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