Volkan Babacan'a verilen cezaya tepki büyüyor

Rizespor maçından sonra basın mensuplarına saldıran Başakşehir'li futbolcular ile ilgili PFDK'nın taraflı verdiği cezalara tepkiler büyüyor.Başakşehirli futbolculara ceza verilen PFDK toplantısında çok konuşulacak detaylara ulaşıldı.Başakşehirli futbolcuların gazetecileri darp ettiği olayda Volkan Babacan’ın sadece 1 maç ceza almasına tepkiler sürüyor.Karar kamu vicdanını yaralarken, cezaların açıklandığı toplantıda oldukça ilginç diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. Habertürk temsilci raporunun detaylarına da ulaştı. Öncelikle raporda yazanlar görüntülerle birebir tutmuyor.Temsilcinin Emre için yazdığı aynen şöyle:Raporda sadece bu ifadeler yer aldığı için Disiplin Kurulu, Emre’ye para cezası verebildi. Başakşehirli futbolcuların cezaları kurulda 4’e 3 oy çokluğu ile alındı.Toplantıda çıkan tartışmanın nedeni ise Volkan Babacan’ın cezası.Başakşehir dosyasının görüşülmesinden 5 dakika önce aynı kurul U21 maçındaki olaylar nedeniyle bir futbolcuyu 3 maçla cezalandırdı. Gerekçesi Volkan Babacan’ın kurula sevk gerekçesi ile aynı. Temsilcinin Volkan Babacan için yazdığı ise aynen şu:Bu eylemin karşılığı şiddetli hareket.Volkan Babacan’ın da U21 futbolcusunun da sevk gerekçesi örtüşüyor. Ancak kurul, U21 oyuncusuna şiddetli hareketi gerekçe gösterip 3 maç ceza verirken, Başakşehirli futbolcunun davranışını sportmenliğe aykırı harekete çevirip 1 maç ceza vermekle yetindi. İşte bu noktada tartışmalar yaşandı. Bazı üyelerdiye sordu. Diğer üyelerkarşılığını verdi.En az 3 maç cezayı savunan diğer üyeler bu kezdiye üsteledi. 1 maçta direnen üyelerin cevabı bu kezoldu! Aslında teşebbüs bile suç. Bu noktada şunu da belirtmeliyiz ki; saldırıya uğrayan gazeteci Selman Kutlu’nun federasyona noterden yolladığı yazı da Volkan Babacan’ın düşük cezasında bazı üyelerin dayanak noktası oldu. Volkan’ın yumruklarına hedef olan muhabir noter tasdikli yazısındaifadesini kullandı.