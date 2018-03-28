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Volkan Demirel Fenerbahçe'de 500. maçına hazırlanıyor

Tecrübeli kaleci, Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan'da Kayseri deplasmanında forma giymesi durumunda, 16. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli takımda 500. resmi maçına çıkacak.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de 500. maçına hazırlanıyor

Tecrübeli kaleci, Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan'da Kayseri deplasmanında forma giymesi durumunda, 16. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli takımda 500. resmi maçına çıkacak.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:29
Volkan Demirel Fenerbahçe'de 500. maçına hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Erkan Tiryaki - Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımla 500. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerde 16. sezonunu geçiren 36 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan, 2 Nisan Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor karşısında forma giymesi durumunda sarı-lacivertli formayla 5. kez "dalya" diyecek.

Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran Volkan Demirel, Süper Lig'de 376, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası'nda 34, TFF Süper Kupa'da da 3 kez kaleyi korudu.

İlk maçı 2003'te

Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına 26 Nisan 2003'te çıktı.

Süper Lig'de Samsunspor'la 1-1 berabere biten müsabakada ilk kez Fenerbahçe'nin kalesine geçen Volkan, 499 maçın ilk adımını da 15 yıl önce atmış oldu.

310 gol yedi

Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı 499 resmi maçta 310 gol yedi.

Deneyimli file bekçisi, forma giydiği müsabakaların 192'sinde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Rekora 72 maç kaldı

Volkan Demirel'in, kulüp tarihinin en fazla resmi müsabakada oynayan futbolcusu olmak için 72 karşılaşmada daha sarı-lacivertli formayı terletmesi gerekecek.

Fenerbahçe'de en fazla oynayan futbolcu rekoru, 1979-1995 yıllarında 570 resmi maçla Müjdat Yetkiner'de bulunuyor.

Tecrübeli kalecinin bu sezon sonunda Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eriyor.

Toplam 10 kupa kaldırdı

Volkan Demirel, kariyerinde kazandığı 10 kupa sevincini de Fenerbahçe formasıyla yaşadı.

Deneyimli kaleci, Fenerbahçe'yle 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazandı.

Son Güncelleme: 28.03.2018 10:04
Anahtar Kelimeler:
Volkan DemirelSpor Toto Süper LigSporFenerbahçe
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