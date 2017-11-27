Yabancı futbolcuda mevki ve kaliteye göre sınırlama önerisi

TEKİRDAĞ (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Tekirdağspor'un teknik direktörü Ali Nail Durmuş, yabancı futbolcu sayısında mevki ve kaliteye göre sınırlama getirilmesi önerisinde bulundu.

Futbolculuk kariyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe'de de forma giyen Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolun artık global bir oyun olduğunu ancak Türk futbolunun geleceği için yerli oyunculara yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'da ve dünyada başarılı olmak, ekol oluşturabilmek için kendi oyuncusuna yatırım yapması gerektiğini ifade eden Durmuş, "Yabancı futbolcu sayısı, hassas bir konu ve dikkatle irdelenmeli. Bu ülke kendi oyuncusuna, kendi teknik adamına yatırım yapmalı, onların önünü açmalı. Bunun dışında da kaliteli, iyi yabancı oyuncular gelmeli." diye konuştu.

"Belli mevkilerde yabancı futbolcu yasaklanmalı"

Durmuş, belli mevkilerde yabancı futbolcunun yasaklanması gerektiğini aktardı. Eski milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Yabancı futbolcuda, sayısından çok kalitesine bakıyorum. Ayrıca belli mevkilerde yabancı oyuncunun yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Mesela kaleci, bir dönem Almanya'da böyleydi. Almanya'da yüzden fazla büyük kaleci çıktı. Kaleci yabancı olmamalı, yasaklanmalı. Futbolda omurga vardır, orada iki oyuncudan biri mutlaka Türk olmalı. Futbolda o omurgayı doğru oluşturan takımlar, bu bölgesi güçlü olan ekipler her zaman hedefe ulaşıyor. Süper Lig'deki yabancı oyunculara Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor merkezli baktığımızda, ligde oynayacak kalitede en fazla 3-4 takım çıkar."

"Milli takımın başında yabancı bir teknik adamı kabul etmiyorum"

Ali Nail Durmuş, A Milli Takım'ı yerli bir teknik adamın çalıştırması gerektiğini savundu.

"Bu ülkede A Milli Takım'ın başında yabancı bir teknik adamı kabul etmiyorum." diyen Durmuş, yabancı teknik direktörlerin göreve getirilmesinde, yerli çalıştırıcıların da sorumluluğunun bulunduğunu dile getirdi.

Durmuş, futbol oynamış ve eğitimini almış kişilerin başkan veya yönetici olması halinde ise Türk futbolunun çok daha fazla ilerleyeceğine inandığını sözlerine ekledi.