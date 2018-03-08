Yakın Doğu Üniversitesi dörtlü final biletini aldı

ANKARA (AA) - Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Bourges Basket ekibiyle oynadığı FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 2. maçını 85-64 kazanarak durumu 2-0'a getirdi ve dörtlü finale yükseldi.
Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa'daki Prado Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-6 önde kapattı. İlk yarıyı 43-24 üstün bitiren Yakın Doğu Üniversitesi, son 10 dakikaya da 20 sayı farkla (41-61) önde girdi.
Yakın Doğu Üniversitesi'ni galibiyete, 20 sayı atan McBride ve 18 sayı kaydeden Lavender taşıdı.
Dörtlü final, 20-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.
Muhabir: Hüseyin Burak Demirer