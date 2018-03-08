Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117191
ALTIN
162.778
DOLAR
3.8161
STERLİN
5.2943
EURO
4.7296
Banvit rövanş maçı için avantaj yakaladı
Banvit rövanş maçı için avantaj...
Juventus ve Manchester City çeyrek finalde
Juventus ve Manchester City çeyrek...
Yakın Doğu Üniversitesi dörtlü final biletini aldı
Yakın Doğu Üniversitesi dörtlü final...
Galatasaray yarı finale çıktı
Galatasaray yarı finale çıktı
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary Medel
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary...

Yakın Doğu Üniversitesi dörtlü final biletini aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Bourges Basket ekibiyle oynadığı FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 2. maçını 85-64 kazanarak durumu 2-0'a getirdi ve dörtlü finale yükseldi.

Yakın Doğu Üniversitesi dörtlü final biletini aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Bourges Basket ekibiyle oynadığı FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 2. maçını 85-64 kazanarak durumu 2-0'a getirdi ve dörtlü finale yükseldi.

08 Mart 2018 Perşembe 01:41
Yakın Doğu Üniversitesi dörtlü final biletini aldı

ANKARA (AA) - Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Bourges Basket ekibiyle oynadığı FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 2. maçını 85-64 kazanarak durumu 2-0'a getirdi ve dörtlü finale yükseldi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa'daki Prado Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-6 önde kapattı. İlk yarıyı 43-24 üstün bitiren Yakın Doğu Üniversitesi, son 10 dakikaya da 20 sayı farkla (41-61) önde girdi.

Maçı 85-64 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 2-0 bitirerek, ilk kez katıldığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde dörtlü final biletini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi'ni galibiyete, 20 sayı atan McBride ve 18 sayı kaydeden Lavender taşıdı.

Dörtlü final, 20-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Son Güncelleme: 08.03.2018 04:20
Anahtar Kelimeler:
Yakın Doğu ÜniversitesiSporFIBA Kadınlar Avrupa LigiBourges BasketBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında
Banvit rövanş maçı için avantaj yakaladı
Banvit rövanş maçı için avantaj yakaladı
Juventus ve Manchester City çeyrek finalde
Juventus ve Manchester City çeyrek finalde
Galatasaray yarı finale çıktı
Galatasaray yarı finale çıktı
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary Medel
Şenol Güneş'in yeni gözdesi Gary Medel
Rockets seriyi 16 maça çıkardı
Rockets seriyi 16 maça çıkardı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim