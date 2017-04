Yanal; Kaybederken çok şeyler kazandık

KİMSE KAVGA ETMEDİ

ŞENOL GÜNEŞ: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÇOK BÜYÜK BİR MESAFE ALDIK

"Ligin dinamosu olduğumuzu düşünüyorum"

"İzin vermemelerini doğru bulmuyorum"

Beşiktaş'ı ağırlayan, sahadan 4-3 yenik ayrılsa da, Trabzon'da futbolseverlere adeta bir şölen yaşattı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam“Bugün futbolun gecesi oldu. Futbolu taraflı tarafsız seyredenlerin alkışladığı bir gece oldu. Stada gelen tüm sporseverlere teşekkür ediyorum. Bu oyunu sevdiren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kaybettik ama kaybederken kazandığımız çok şey var. Ben oyuncularımın istedikleri oyunu oynama arzusundan ötürü teşekkür ediyorum. Biz gelişen bir takımız.çok doğru bir yolda. Eski stadımızda ortalama 7 binlerle oynarken, yeni stadımızda 30 binli rakamlara ulaştık. Taraftarımızın ve camiamızın güvenebileceği bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Gelişiyoruz, bu gelişim içinde arkadaşlarımıza destek bekliyoruz” diye konuştu.Takımın gelişmesi için zamana ve sürekliliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Yanal, “Burada oynamayı seven bir gruba sahibiz. Onları seven taraftar grubundan çok önemli bir mesaj alıyoruz. Bugün rakibimiz kadar kazanmayı hak ettik. Türkiye’nin en iyi takımı ile oynadık, cesaretliydik, cesurduk. Kaybederken çok şeyler kazandık. Türkiye’de uzun zamandır kimsenin hakemle ve birbiri ile kavga etmediği güzel bir atmosferde maç oynandı. Biz sadece oynamak ve gelişmek istiyoruz. Ligde 6. veya 5. olmaktan çok böyle oynamak bizim için çok daha önemli” ifadelerini kullandı.Onur’un maç sonrası hakeme tepkisini ve gördüğü kart nedeniyle önümüzdeki hafta oynayacakları Antalyaspor maçında cezalı duruma düşmesi ile ilgili olarak ise Yanal, “Masum bir tepki olarak görüyorum. Kural işler herkes cezasını görür. Bu konuyu çok net konuşmadık ama daha sonra kendi içimizde çözeriz” şeklinde konuştu.Trabzonspor ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanan ve son dakikasına kadar çekişme içinde geçen karşılaşmadan uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 4-3 mağlup eden Beşiktaş oldu.de ismini taşıyan komplekste bordo-mavili ekibe ilk mağlubiyeti tattıran teknik adam oldu.Karşılaşma sonrasında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın 4-3 bitmesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Şampiyonluk yolunda çok büyük bir mesafe aldık. Adana ve Başakşehir maçlarını aldığımızda belki de çok şey kendiliğinden ortaya çıkar” dedi.Güneş, maçın ilk 25 dakikasında mükemmel bir oyun oynadıklarını hatırlatarak, “Maçtan evvel de söyledim. Burada sonuç olarak kazanan biz olduk ama bazen kaybederek geleceğinizi kurarsınız. İlginç bir maç oldu. Trabzonspor iyi geliyor biz de iyi geliyoruz. Mükemmel bir maçtı. İyi bir zeminde, güzel bir statta oynanan maçta zaten futbol güzel olmalıydı. Bu tesisi sağlayanları başta cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Burası Trabzon şehrinin geleceğini kurtaracaktır. Şehrin geleceğini sosyo-ekonomik yapısını değiştirecek bir tesistir burası. Sadece spor tesisi olarak görmemeliyiz. Sadece tesis olarak kalmamalı. Trabzon kenti bunun kıymetini bilmeli” ifadelerini kullandı.“Bugün oynanan maçtan bir futbolseverin üzüldüğünü sanmıyorum” diyen Güneş, “Belki Trabzonspor üzülmüştür ama üzülmemeli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.Güneş, şampiyonluk yolunda yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi Trabzon’da kazandıklarını kaydederek, “Kader ağlarını örüyor. Adana ve Başakşehir maçlarını kazanırsak şampiyonluk yolunda çok büyük mesafe alacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor bu kadar iyi oynayıp 4 tane yedi, bize 3 tane de attı. Biz de 4 tane atıp, 3 tane yememeliydik. Şu an için ligin dinamosu olduğumuzu düşünüyorum. Trabzonspor’un olağanüstü başarılı olduğunu düşünüyorum. Ligin tamamına bakarsak Başakşehir’i başarılı buluyorum” dedi.Güneş, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final maçında karşılaşacakları rakibi Fransız Lyon kulübünün kendilerine koyduğu maç izleme yasağı ile ilgili olarak ise, “Başkanla gidip maçı izlemek istedik. Cezalı maçlarda aslında protokol maçı izleyebiliyor. Ancak konuyu siyasi boyuta ve kavgaya getirmeye gerek yok. Uygun görmediler. Kayıtlardan aldığımız görüntülerden izleyeceğiz. İzin vermemelerini de doğru bulmuyorum. 2 kişiye maç izletmemek doğru bir şey değil” cevabını verdi.Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu, kayınpederini kaybettiğini belirterek, “Babamı maalesef kaybettik. Maçtan önce çok üzgündüm” dedi.Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından Cenk Tosun basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok buruk ve üzgün bir şekilde maça çıktığını belirten Tosun, “Futboldan para kazanıyorum. Babamı maalesef kaybettik. Maçtan önce çok üzgündüm. Hayat bu hepimizin gideceği yer orası. Allah mekanını cennet eylesin. Toprağı bol olsun. Çok erken ayrıldı bizden. Maçtan önce onun için çok dua ettim gol atmak için ve takımımızın galip gelmesi için. Çünkü o bizim galibiyetlerimiz ve benim gollerimle mutlu olan bir kişiydi. Ama bugünkü galibiyet biraz da olsa beni sevindirdi. Takım olarak çok güzel bir geri dönüşüme imza attık. Burada tabii kolay değil Trabzon karşısında daha gol yememiş bir takım olarak Akyazı Arena’da oynamak. Çok güzel ve hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bu maçtan derslerimizi çıkartıp Lion karşısında hazır olmak istiyoruz” dedi.“Bence biz ilk yarım saat sezonun belki en iyi futbolumuzu oynadık” diyen Tosun, “Final paslarını iyi veremedik. Ondan sonra maç ortada gitti. Güzel bir maç oldu. Hem bizi hemde Trabzon’u kutlamak istiyorum. Belki de iki takımda sezonun en güzel maçını oynadı. Tüm futbol severler bence mutlu olmuştur” şeklinde konuştu.Yarı final oynayarak tarihe geçmek istediklerini dile getiren Tosun, “Bizim şampiyonluğa inancımız ilk haftadan beri var. Beşiktaş her sene şampiyonluğa oynayan bir mücadeledir. Biz bu sene 3. yıldızı takmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon başında buna söz verdik. Şampiyonluk havası bizde yok. Önümüzde daha 7 maç var. İnşallah bu son 7 maçlardan da alabildiğimiz kadar puan alarak şampiyon olmak istiyoruz. Takımımızı herkes görüyor yüzde 100 fitiz. Lyon’a da hazırız. İnşallah bu hafta yapacağımız idmanlarla Lyon’a yüzde 100 hazır olmak işitiyoruz. İlk maçımızı orada oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. İnşallah güzel bir sonuçla dönerek Vodafone Arena’da turu atlamak istiyoruz. Beşiktaş bunu hak ediyor. Yarı final hiç oynamadık inşallah bu sezon yarı final oynayarak tarihe geçmek istiyoruz. Lyon maçında her şeyimizi vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.