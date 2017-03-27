Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkanımız ve Yöneticilerimizle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi." Konuyla ilgili konuşan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe TV' canlı yayınına bağlanarak Yargıtay 5. Dairesi'nin son kararı vereceğini belirtti ve "Bu sabah UYAP üzerinden Yargıtay Başsavcılığı bu kararı göndermiş. Bu çok önemli bir adım ancak esas kararı Yargıtay 5. Dairesi verecek. Oradan da çıkacak olumlu kararın ardından cezai yargılama da sonuçlanmış olacak." dedi.
Yargıtay'dan flaş Aziz Yıldırım talebi
Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkanımız ve Yöneticilerimizle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi." Konuyla ilgili konuşan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe TV' canlı yayınına bağlanarak Yargıtay 5. Dairesi'nin son kararı vereceğini belirtti ve "Bu sabah UYAP üzerinden Yargıtay Başsavcılığı bu kararı göndermiş. Bu çok önemli bir adım ancak esas kararı Yargıtay 5. Dairesi verecek. Oradan da çıkacak olumlu kararın ardından cezai yargılama da sonuçlanmış olacak." dedi.