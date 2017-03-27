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27 Mart 2017 Pazartesi 15:46

Yargıtay'dan flaş Aziz Yıldırım talebi 

Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yargıtay'dan flaş Aziz Yıldırım talebi 
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Yargıtay'dan flaş Aziz Yıldırım talebi 
Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkanımız ve Yöneticilerimizle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi." Konuyla ilgili konuşan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe TV' canlı yayınına bağlanarak Yargıtay 5. Dairesi'nin son kararı vereceğini belirtti ve "Bu sabah UYAP üzerinden Yargıtay Başsavcılığı bu kararı göndermiş. Bu çok önemli bir adım ancak esas kararı Yargıtay 5. Dairesi verecek. Oradan da çıkacak olumlu kararın ardından cezai yargılama da sonuçlanmış olacak." dedi.
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Anahtar Kelimeler
Aziz YıldırımFenerbahçeYargıtay Kararı
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