Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 34°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105257
ALTIN
147.044
DOLAR
3.4765
STERLİN
4.7122
EURO
4.1755
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık sözleşme
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık...

Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne aday

Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Atletizm Birliği (EAA) tarafından düzenlenen Yılın Atleti Ödülleri'ndeki "Parlayan Yıldız" ödülüne aday gösterildi.

Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne aday

Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Atletizm Birliği (EAA) tarafından düzenlenen Yılın Atleti Ödülleri'ndeki "Parlayan Yıldız" ödülüne aday gösterildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:14
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne aday

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, 51 üyeli EAA'nın her sezonun kapanışında belirlediği Avrupa'da Yılın Atleti Ödülleri'nde oylama süreci başladı. Milli sporcu Yasemin Can, oylamada yılın çıkış yapan atletlerine verilen "Parlayan Yıldız" ödülünün adayları arasında yer aldı.

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 ve 10 bin metrede altın madalya kazanan milli atlet, geçen yıl da "Yılın Atleti" ödülüne aday gösterilmişti.

Ödül kazanan isimler, sosyal medya yoluyla kullanılan oylar, medya oylaması, üye ülkeler oylaması ve EAA Uzman Konseyi'nin seçimleriyle belirlenecek. Ödül sahipleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 14 Ekim'de yapılacak EAA Galası'nda açıklanacak.

Oylamada, dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de "Yılın Erkek Atleti" adayları arasında bulunuyor.

Muhabir: İlknur Yurdakul

Anahtar Kelimeler:
AtletizmSporYasemin Can
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde
Güneş, deplasmanda Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor
Güneş, deplasmanda Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor
Derbide son 10 yıla yabancı damgası
Derbide son 10 yıla yabancı damgası
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 takım turladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 takım turladı
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim