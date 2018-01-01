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Yedek kulübesinin golcüleri

Süper Lig'in ilk devresinde oyuna sonradan giren isimler 50 gole imza atarken, Medipol Başakşehir yedek kulübesinden 7 gollük katkı aldı.

Yedek kulübesinin golcüleri

Süper Lig'in ilk devresinde oyuna sonradan giren isimler 50 gole imza atarken, Medipol Başakşehir yedek kulübesinden 7 gollük katkı aldı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:12
Yedek kulübesinin golcüleri

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresinde atılan 461 golün 50'si, oyuna sonradan dahil olan futbolculardan geldi.

Antalyaspor dışındaki takımların yedek kulübesinden skor katkısı aldığı ilk devrede, oyuna sonradan giren isimler, 50 gol üretti. Lider Medipol Başakşehir, 7 golle yedek kulübesinden en fazla verim alan takım oldu.

Medipol Başakşehir'i 5'er golle Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor, 4 golle Kayserispor, 3'er golle Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor, 2'şer golle Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, birer golle ise Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Göztepe ve Osmanlıspor takip etti.

Dört futbolcudan 3'er gol

Ligin ilk devresinde oyuna sonradan dahil olan isimler içinde Fenerbahçeli Roberto Soldado, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei ile Mevlüt Erdinç ve Trabzonspor'dan Hugo Rodallega, üçer gole imza attı. Soldado, Demir Grup Sivasspor maçında 61. dakikada oyuna girip, hat trick yapmayı başardı.

Beşiktaş'tan Alvaro Negredo, Fenerbahçe'den Mathieu Valbuena ve Kardemir Karabükspor'dan Mustapha Yatabare'nin yedek kulübesinden gelip 2 gole imza attığı ligin ilk devresinde, birer gol kaydeden isimler ise şunlar:

Amir Hadziahmetovic, Moryke Fofana, Patrick Friday Eze (Atiker Konyaspor), Mbilla Etame (Aytemiz Alanyaspor), Cenk Tosun (Beşiktaş), Delarge Dzon (Bursaspor), Leandrinho, Zoro Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Fernando Emanuel Dening, Mustafa Batuhan Altıntaş (Evkur Yeni Malatyaspor) Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Yasin Öztekin (Galatasaray), Ahmet İlhan Özek, Serdar Özkan (Gençlerbirliği), Ömer Şişmanoğlu (Göztepe), Gabriel Torje, Gheorghe Teodor Grozav, Yevgen Seleznov (Kardemir Karabükspor), Michael Rangel, Samuel Eduok (Kasımpaşa), Asamoah Gyan, Atila Turan, Nikola Stojiljkovic, Ryan Mendes (Kayserispor), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Musa Çağıran (Osmanlıspor), Eray Ataseven, Kadir Keleş, Onur Ayık (Teleset Mobilya Akhisarspor), Matus Bero, Ogenyi Onazi (Trabzonspor).

17 maçta yedek kulübesinde kaldılar

Ligde 4 futbolcu, tüm maçlarda yedek soyunmasına rağmen forma şansı bulamadı.

Medipol Başakşehir'den Mert Günok, Kasımpaşa'dan Burak Turan, Beşiktaş'tan Tolga Zengin ve Gençlerbirliği'nden Orhan Şam, tüm müsabakalarda yedek kulübesinde kaldı.

Yedek kulübesinde maça başlayan isimler içinde Kayserispor'dan Nikola Stojiljkovic, Beşiktaş'tan Negredo, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ioan Hora 11'er, Trabzonspor'dan Hugo Rodallega, Medipol Başakşehir'den Mevlüt Erdinç ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan Fernando Emanuel Dening ise 10'ar müsabakada oyuna sonradan dahil oldu.

Bu isimler içinde Stojiljkovic hiç ilk 11'de sahaya çıkmadı.

Muhabir: Ali Korkmaz

Son Güncelleme: 01.01.2018 11:34
Anahtar Kelimeler:
Spor
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