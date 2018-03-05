Yeni Malatyaspor 3 teknik adamı koltuğundan etti

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un rakiplerine karşı aldığı kritik galibiyetler, 3 teknik direktörü koltuğundan etti.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 31 yıl sonra Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele ederek kentin 11 yıllık Süper Lig hasretini bitiren Yeni Malatyaspor, ligde son haftalardaki performansıyla dikkati çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kardemir Karabükspor'u 3-1 yenerek üç hafta sonra galibiyet elde eden sarı-siyahlılar, 24. hafta mücadelesinde de Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

3 teknik adamı koltuğundan indirdi

Malatya ekibinin rakiplerine karşı aldığı kritik galibiyetler, 3 kulüpte teknik direktör değişikliğine neden oldu.

Sarı-siyahlı Evkur Yeni Malatyaspor'un 6. haftada deplasmanda 4-2'lik Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından, Karabük ekibinde teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı. Sözeri'nin yerine Levent Açıkgöz getirildi.

Malatya ekibi 16. haftada iç sahada Galatasaray'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Yeni Malatyaspor'un bu galibiyeti sonrası Galatasaray yönetimi teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayırdı. Tudor'un ardından Galatasaray'da Fatih Terim dönemi başladı.

Yeni Malatyaspor'un 24. haftada Atiker Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet sonrası ise Konya ekibinde teknik direktör Mehmet Özdilek'in görevi sona erdi. Özdilek'in ardından Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandı.

Trabzonspor'da 6 yönetici istifa etmişti

Malatya ekibinin 9. haftada sahasında oynadığı ve 1-0 galibiyetle ayrıldığı Trabzonspor maçının ardında da rakip takımın yönetiminde istifalar yaşanmıştı.

Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Trabzonspor'da kulüp başkan yardımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu ile yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar istifa etmişti.