Yeni Malatyaspor maç fazlasıyla lider

Yeni Malatyaspor evinde ağırladığı Göztepe'yi yenerek zirve yarışına devam etti.Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar iki kez eşitliği yakaladığı maçtan 0 puanla ayrıldıLigde ikinci devre başladı, 18. hafta mücadelesinde Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Göztepe'yi ağırladı. Hafttaya 29 puanla üçüncü sırada giren Yeni Malatyaspor, 22 puanı bulunan Göztepe'yi 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça (Dk. 79 Gökhan Akkan), Erkan Kaş, Donald, Robin Yalçın (Dk. 69 Murat Yıldırım), Ahmed Ildiz, Aleksic, Pereira, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 85 Eren Tozlu)

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk (Dk. 57 Gassama), Reis, Titi, Berkan Emir, Borges, Poko (Dk. 68 Ngando), Castro, Halil Akbunar (Dk. 79 Serdar Gürler), Yasin Öztekin, Jerome

Goller: Dk.1 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 34 Donald, Dk. 55 Aleksic (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 20 Halil Akbunar, Dk. 41 Poko (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 53 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 57 Eren Tozlu (Yedek kulübesinde) (Evkur Yeni Malatyaspor)