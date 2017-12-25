Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111765
ALTIN
156.155
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0922
EURO
4.5216
Alanyaspor'da şok ayrılık
Alanyaspor'da şok ayrılık
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Yeni Malatyaspor umutlu
Yeni Malatyaspor umutlu
Trabzonspor sonradan açıldı
Trabzonspor sonradan açıldı
Galatasaray devre arasına moralli girdi
Galatasaray devre arasına moralli girdi

Yeni Malatyaspor umutlu

Yeni Malatyaspor'un sportif direktör Ravcı, "Kayserispor karşısındaki 3 puan, Galatasaray galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdi." dedi.

Yeni Malatyaspor umutlu

Yeni Malatyaspor'un sportif direktör Ravcı, "Kayserispor karşısındaki 3 puan, Galatasaray galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdi." dedi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:33
Yeni Malatyaspor umutlu

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor karşısında elde ettikleri 3 puanının, Galatasaray galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdiğini söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın son haftalarda çok iyi futbol oynadığını, üst üste alınan galibiyetlerle ilk yarıyı istedikleri puanla kapattıklarını kaydetti.

"Ligin ilk yarısını mutlu ve umutlu bir şekilde tamamladık." diyen Ravcı, "Kayserispor karşısındaki 3 puan, Galatasaray galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdi. Takım grafiğinin son haftalara doğru yükseldiğini de görmüş olduk. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Evkur Yeni Malatyaspor olarak Süper Lig'e renk kattığımızı düşünüyorum. Takım olarak kendine inanan ve öz güvene sahip futbolcu grubumuz var. Devre arası iyi bir kamp dönemi geçirip ikinci yarıya çok daha iyi bir Yeni Malatyaspor izletmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarıda 17 hafta boyunca yağmur çamur demeden kendilerini yalnız bırakmayan Yeni Malatyasporlu taraftarlara da teşekkür eden Ravcı, ikinci devrede tribünlere gelen taraftar sayısının aratacağına inandığını ve bu sayede daha güçlü bir şekilde hedefledikleri noktaya varacaklarını sözlerine ekledi.

Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik alan Evkur Yeni Malatyaspor, 7 kez sahadan mağlup ayrılıp 22 puan topladı.

Muhabir: Emrah Gökmen

Son Güncelleme: 25.12.2017 15:19
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper LiğSporGalibiyetAli Ravcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmanlıspor devreyi 3 puanla kapattı
Osmanlıspor devreyi 3 puanla kapattı
Süper Lig'de ilk devre Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi
Süper Lig'de ilk devre Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi
Alanyaspor'da şok ayrılık
Alanyaspor'da şok ayrılık
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Trabzonspor sonradan açıldı
Trabzonspor sonradan açıldı
Galatasaray devre arasına moralli girdi
Galatasaray devre arasına moralli girdi
Kupada son 16 heyecanı başlıyor
Kupada son 16 heyecanı başlıyor
"Etkilenmedim desem yalan olur."
"Etkilenmedim desem yalan olur."

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim