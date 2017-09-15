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Yeni Malatyaspor yeni stadında ilk maçına çıkıyor

Teknik direktör Sağlam'ın istifası nedeniyle altyapı antrenörlerinin yönetiminde sahaya çıkması beklenen sarı-siyahlılar, bu maçla 27 bin kişilik yeni stadyumunda ilk sınavını verecek.

Yeni Malatyaspor yeni stadında ilk maçına çıkıyor

Teknik direktör Sağlam'ın istifası nedeniyle altyapı antrenörlerinin yönetiminde sahaya çıkması beklenen sarı-siyahlılar, bu maçla 27 bin kişilik yeni stadyumunda ilk sınavını verecek.

15 Eylül 2017 Cuma 13:50
Yeni Malatyaspor yeni stadında ilk maçına çıkıyor

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın yapımı tamamlanan yeni stadındaki ilk maçında Bursaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Lige sahasında 3-1'lik Osmanlıspor galibiyetiyle başlayan sarı-siyahlılar, ardından deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenildi. Malatya temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı karşılaşmada sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı, geçen hafta ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifası nedeniyle takımın, Bursaspor maçında altyapı antrenörlerinin yönetiminde sahada yer alması bekleniyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 6 gol atan ve kalesinde 7 gol gören Malatya ekibi, ligde 4 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

27 bin kişilik yeni stadyum

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı iş birliğinde yapılan, iç ve dış cephesinde kayısıyı andıran obje ve renklerin kullanıldığı 27 bin 44 seyirci kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ilk maçta, Malatya ekibi galibiyet hedefliyor.

Son derece modern inşa edilen stadyumda, skorbord, restoran, kafeteryalar, VIP salonları, televizyon yayınlarının yapılacağı bölümler, basın bölümü, kapalı otoparklar, seyirci ve sporcu girişi gibi alanlar en uygun şekilde tasarlandı. Çeşitli sosyal donatı mekanlarının yanı sıra mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, engelli ve refakatçi koltuğunun da bulunacağı şekilde inşa edilen stat etrafında 271'i kapalı, toplam bin 316 araçlık otopark yer alıyor.

Yeni Malatyaspor, önceki haftalarda yeni stadyumun yetişmemesi nedeniyle Osmanlıspor ve Antalyaspor maçlarını, Malatya İnönü Stadı'nda oynamıştı.

Muhabir: Volkan Kaşik

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporSpor
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