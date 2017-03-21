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21 Mart 2017 Salı 11:22

Yeni takımı belli oldu

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural Göztepe ile anlaştı.

Yeni takımı belli oldu
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Yeni takımı belli oldu
   Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural Göztepe ile anlaştı.Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük görevine  Yılmaz Vural gertirildi.Yılmaz Vural, resmi imzaların atılmasının ardından Göztepe'deki görevine başlayacak.
   Göztepe TFF 1. Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından Okan Buruk'la yollarını ayırmıştı. Geçen yıl Adana Demirspor'da görev yapan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor ve Karabükspor'da görev yaptı. Vural, resmi imzaların atılmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte ilk kez görev yapacak.

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Yılmaz VuralGöztepe
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