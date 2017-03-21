Yeni takımı belli oldu

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural Göztepe ile anlaştı.Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural gertirildi.Yılmaz Vural, resmi imzaların atılmasının ardından Göztepe'deki görevine başlayacak.
Göztepe TFF 1. Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından Okan Buruk'la yollarını ayırmıştı. Geçen yıl Adana Demirspor'da görev yapan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor ve Karabükspor'da görev yaptı. Vural, resmi imzaların atılmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte ilk kez görev yapacak.