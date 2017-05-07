﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Mayıs 2017 Pazar 22:52

Yıldırım hakkında inceleme başlatıldı

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım hakkında inceleme başlatıldı.

Yıldırım hakkında inceleme başlatıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Yıldırım hakkında inceleme başlatıldı
    Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım hakkında inceleme başlatıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e yaptığı saldırıyı üzüntüyle karşıladı.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay  Kılıç'ın ayrıca, gerekli incelemenin hemen başlatılacağını söylediği öğrenildi.
   Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuyu yakından takip ettiği ve yaşananları 'kabul edilemez' olarak değerlendirdiği öğrenildi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme başlattığını bildirdi.
    Bakanlığın açıklaması şöyle; "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında değerlendirilerek Spor Genel Müdürlüğü tarafından Müfettiş görevlendirmesi yapılmış ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Aziz Yıldırımİnceleme Başlatıldı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi kralı fenerbahçe Derbi kralı fenerbahçe
İşte Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in kalan maçları İşte Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in...
Talisca ceza alacak mı Talisca ceza alacak mı
Beşiktaş 1-Fenerbahçe 1 Beşiktaş 1-Fenerbahçe 1
Kartal, Arena'da Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı. 1-1 Kartal, Arena'da Fenerbahçe'yi elinden...
Kaleciye cep telefonu fırlatan magandaya 5.5 yıl hapis Kaleciye cep telefonu fırlatan magandaya 5.5 yıl...
Yukarı Çık

Derbi kralı fenerbahçe
Fenerbahçe bu sene oynadığı derbileri kaybetmedi.

Haberi Oku