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28 Ocak 2017 Cumartesi 11:37

Yıldırım'ın açıkladı,Rıdvan Dilmen kulüpten atıldı mı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıkladı,Rıdvan Dilmen kulüpten atıldı mı?
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Yıldırım'ın açıkladı,Rıdvan Dilmen kulüpten atıldı mı?
   Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda bir sğredir çektiği video ile gündeme oturan Rıdvan Dilmen ile ilgili olarak ortaya atılan Generbahçe Kulübü'nden ihraç edildiedilecek söylentilerine Başkan Aziz Yıldırım yaptığı açıklama ile son noktayı koydu.Yıldırım, Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada paylaştığı video ile ilgili "Rıdvan üye de olsa bir işlem yapamayız. Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe'dir. Kulüpten atma gibi bir şey yok, üye olsa da atmam. 'Evet' de 'hayır' da diyecek. Ülkenin menfaati için. Fenerbahçe siyasetin içinde yoktur. İnsanların görüşlerine saygı duyarız." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler
Rıdvan DilmenAziz Yıldırım
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