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08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:34

Yıldırım'ın başkanlığı tehlikede

 Dün oynanan Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlığı tehlikeye girdi

Yıldırım'ın başkanlığı tehlikede
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Yıldırım'ın başkanlığı tehlikede
    Dün oynanan Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlığı tehlikeye girdi.Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribünü karıştı. Başkan Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’ü tokatladı, yöneticilik kariyerini riske attı.
    Daha önce Fenerbahçe Kulübü’nde kadın basketbolundan sorumlu yönetici olarak görev yapan Işık Eyigüngör ile Aziz Yıldırım arasında görüş ayrılıkları yaşanmış ve bu birliktelik sona ermişti. Daha sonra Eyigüngör, Basketbolu Geliştirenler Derneği’ni kurarak, önce İstanbul Üniversitesi ile ardından da Yakın Doğu Üniversitesi ile birleşti. YDÜ’nün sezon başında Fenerbahçe’den iki transfer yapması, gerginliği artırdı.
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