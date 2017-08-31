Yıldız Güreşçilerimiz Atina Yolcusu

31 Ağustos 2017 Perşembe 18:24
Anahtar Kelimeler:Yıldızlar Dünya Güreş ŞampiyonasıTürkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takımıİstanbul Büyükşehir BelediyesiMustafa Safa YıldırımMuhammed Fukan Dursun
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