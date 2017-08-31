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Yıldız Güreşçilerimiz Atina Yolcusu

Yunanistan'ın Başkenti Atina’da 4-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takımında mücadele edecek olan Başakşehir güreş altyapı sporcularımızdan Mustafa Safa Yıldırım ve Muhammed Furkan Dursun Atina’ya gidiyor.

Yıldız Güreşçilerimiz Atina Yolcusu

Yunanistan'ın Başkenti Atina’da 4-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takımında mücadele edecek olan Başakşehir güreş altyapı sporcularımızdan Mustafa Safa Yıldırım ve Muhammed Furkan Dursun Atina’ya gidiyor.

31 Ağustos 2017 Perşembe 18:24
Yıldız Güreşçilerimiz Atina Yolcusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır'ın yetiştirdiği sporcularımızdan 58 kiloda Mustafa Safa Yıldırım ve 85 kiloda Muhammed Fukan Dursun Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takımına girerek 25-30 Temmuz tarihleri arasında Bosna-Hesek’in başkenti Saraybosna’da yapılan Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonasında ülkemizi temsil ederek büyük bir başarı göstererek gümüş madalya ile dönmüşlerdi. Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan sporcularımıza ve Yıldızlar Güreş Milli Takımlarımıza başarılar dileriz.

Anahtar Kelimeler:
Yıldızlar Dünya Güreş ŞampiyonasıTürkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takımıİstanbul Büyükşehir BelediyesiMustafa Safa YıldırımMuhammed Fukan Dursun
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